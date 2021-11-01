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У мережі з’явилося відео з моменту затримання Іллі Киви

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Із Іллею Кивою правоохранці бесідували на одному із шоссе Києва Новина оновлена 01 листопада 2021, 15:14
Із Іллею Кивою правоохранці бесідували на одному із шоссе Києва

Користувачі інтернету почали робити припущення про те, через яку справу політика затримали поліцейські.

На Столичному шосе у Києві правоохоронці зупинили народного депутата від політсили Іллю Киву. Повідомляється, що політику нібито вручають підозру.

У Telegram-каналі "Новина" вже з’явився відеозапис із місця затримання нардепа.

На дорозі утворився невеликий затор із кількох автомобілів, біля яких стоять співробітники правоохоронних органів. Також поряд розташовані спеціальні обмежувальні знаки, що регулюють рух для інших водіїв.

За словами самого Іллі Киви, поліцейські зупинили його за "порушення, якого не було". Депутат каже, що правоохоронцям хотілося заробити грошей. Цікавий і той момент, що Кива запевняє: про його перебування за кермом машини поліція не знала.

При цьому в мережі встигли вже припустити, що Іллю Ківу могли затримати з різних приводів, включаючи його нещодавнє привітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Цей ролик викликав неймовірний резонанс серед українців, котрі вимагали притягти політика до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пригадував найскандальніші події за участі нардепа Іллі Киви.

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#Київ #Затримання #Відео #Ілля Ківа #ОПЗЖ
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