"Намагаються вивести з рівноваги": Ілля Кива розповів, за що його хотіли затримати силовики (відео)

За словами нардепа, він живе та працює в рамках закону

Спробу затримання правоохоронцями на одному з київських шосе народний депутат від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива назвав "системним тиском" та спробою "вивести його з рівноваги".

Таку версію подій політик виклав у відео, опублікованому в особистому Telegram-каналі.

За його словами, його машину справді зупинили співробітники Нацполіції на Столичному шосе. Причиною своєї пильної уваги правоохоронці назвали нібито "незаконні" документи, які перебували в авто депутата. Незабаром на місце перебували співробітники слідчо-оперативної групи. За попередньою інформацією, вони відносяться до Голосіївського районного управління поліції у місті Києві.

Читайте також: Категорія Політика У мережі з’явилося відео з моменту затримання Іллі Киви Користувачі інтернету почали робити припущення про те, через яку справу політика затримали поліцейські.

Проте перевірки не дали жодних втішних для поліції результатів. Ківа стверджує, що у такий спосіб його намагалися спровокувати.

"Сьогодні триває систематичний тиск і всіляко намагаються мене вивести зі стану рівноваги, спровокувати на конфлікт, — зазначає політик, відразу додаючи: — Провокація з боку МВС провалилася".

Також на відеозаписі депутат закликав усіх "жити у рамках закону", що, на його думку, дозволить людям "жити переможцями". Що саме Ілля Кива мав на увазі під цією фразою, він не пояснив.

Додамо, що також нардеп кілька разів перепитав у поліцейських, які перебували на шосе, чи є до нього, як до представника влади, будь-які претензії. На всі запитання Кива отримав негативну відповідь. Водночас на його автомобіль оформили протокол за нібито порушення правил дорожнього руху.

Цікаво, що чимало користувачів мережі вже вирішили, що політику загрожує покарання через його систематичні скандальні дії. Щоб зрозуміти, про що мова, можна ознайомитись із матеріалом "Телеграфа", в якому є добірка найгучніших "зашкварів" за участю Іллі Киви.