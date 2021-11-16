До Ківи з самого ранку прийшли з обшуками: перші деталі та фото

Обшук почався о 6-й ранку.

У нардепа Іллі Ківи, який нещодавно відзначився привітанням із днем визволення Києва у вигляді відео з розстрілом портрета Степана Бандери, вранці 16 листопада розпочався обшук.

Про це повідомив його колега по партії ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Він назвав це "зачисткою неугодних" та опублікував фото з силовиками біля будинку Ківи. Сам нардеп публікував інформацію про обшук на Facebook, зазначивши, що його проводить Генпрокуратура України, але потім видалив ефір.

Нагадаємо, проти Ківи розпочато справу про держзраду. Її відкрили за заявою партії "УДАР Віталія Кличка". Причиною стало відеопривітання з днем народження Володимира Путіна, лідера РФ. Ківа на новину відреагував негативно, образивши Кличка на відео.

Раніше "Телеграф" писав, що у нардепа вже були проблеми з правоохоронцями — на Столичному шосе його автомобіль зупиняли співробітники Нацполіції.

Нардеп регулярно записує відео, що викликають суспільний резонанс. Окрім привітання Путіну та розстрілу портретів у його відеодобірці у соцмережах — ролики у шапці з радянською символікою та заяви про боротьбу з "фашистами ".