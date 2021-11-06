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Ківа взявся за автомат: нардеп знову записав відео з Бандерою

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ілля Ківа
Ілля Ківа

Депутат знову заговорив про "нацистів".

Нардеп Ілля Ківа, який регулярно записує відео до значущих для себе подій, вирішив поділитися з підписниками тим, як він святкує 78-у річницю визволення Києва.

Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Знакову дату для Другої світової війни він вирішив відзначити зі зброєю в руках "розстрілюючи нацистів як колись наші діди та прадіди", — сказав він у ролику. Зауважимо, що серед зображень, по яким відкрив вогонь нардеп, був портрет Степана Бандери.

Це не вперше коли Ківа згадує лідера ОУН у своїх відео. До роковин його смерті трохи менш як місяць тому він також записував відео зі стріляниною з автомата та проголосив себе лідером "антифашистського руху".

Раніше "Телеграф" писав, що Ілля Ківа після привітання для російського глави Володимира Путіна потрапив до об'єктива Держбюро розслідувань. Заяву на нього подала партія "УДАР", через що Ківа вибухнув потоком образ на адресу її голови Віталія Кличка — свою реакцію він також висловив у відеоролику. Висловився і про саме звинувачення.

Теги:
#Київ #Степан Бандера #Ілля Ківа
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