Кива взялся за автомат: нардеп снова записал видео с Бандерой

Депутат снова заговорил о "нацистах".

Нардеп Илья Кива, который регулярно записывает видео к значимым для себя событиям, решил поделиться с подписчиками тем, как он празднует 78-ю годовщину освобождения Киева.

Видео он выложил на своей странице в Facebook.

Знаковую дату для второй мировой войны он решил отметить с оружием в руках "расстреливая нацистов как когда-то наши деды и прадеды", — сказал он в ролике. Отметим, что среди изображений, по которым открыл огонь нардеп, был портрет Степана Бандеры.

Это не в первый раз когда Кива вспоминает лидера ОУН в своих видео. К годовщине его смерти чуть менее месяца назад он также записывал видео со стрельбой из автомата и провозгласил себя лидером "антифашистского движения".

Ранее "Телеграф" писал, что Илья Кива после поздравления для российского главы Владимира Путина попал в объектив Госбюро расследований. Заявление на него подала партия "УДАР" из-за чего Кива разразился потоком оскорблений в адрес ее главы Виталия Кличко — свою реакцию он также выразил в видеоролике. Высказался и про само обвинение.