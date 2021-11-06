Укр

Кива взялся за автомат: нардеп снова записал видео с Бандерой

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Илья Кива Новость обновлена 06 ноября 2021, 11:37
Илья Кива

Депутат снова заговорил о "нацистах".

Нардеп Илья Кива, который регулярно записывает видео к значимым для себя событиям, решил поделиться с подписчиками тем, как он празднует 78-ю годовщину освобождения Киева. 

Видео он выложил на своей странице в Facebook.

Знаковую дату для второй мировой войны он решил отметить с оружием в руках "расстреливая нацистов как когда-то наши деды и прадеды", — сказал он в ролике. Отметим, что среди изображений, по которым открыл огонь нардеп, был портрет Степана Бандеры. 

Это не в первый раз когда Кива вспоминает лидера ОУН в своих видео. К годовщине его смерти чуть менее месяца назад он также записывал видео со стрельбой из автомата и провозгласил себя лидером "антифашистского движения". 

Ранее "Телеграф" писал, что Илья Кива после поздравления для российского главы Владимира Путина попал в объектив Госбюро расследований. Заявление на него подала партия "УДАР" из-за чего Кива разразился потоком оскорблений в адрес ее главы Виталия Кличко — свою реакцию он также выразил в видеоролике. Высказался и про само обвинение.

Теги:
#Киев #Степан Бандера #Илья Кива
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