Кива взялся за автомат: нардеп снова записал видео с Бандерой
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Депутат снова заговорил о "нацистах".
Нардеп Илья Кива, который регулярно записывает видео к значимым для себя событиям, решил поделиться с подписчиками тем, как он празднует 78-ю годовщину освобождения Киева.
Видео он выложил на своей странице в Facebook.
Знаковую дату для второй мировой войны он решил отметить с оружием в руках "расстреливая нацистов как когда-то наши деды и прадеды", — сказал он в ролике. Отметим, что среди изображений, по которым открыл огонь нардеп, был портрет Степана Бандеры.
Это не в первый раз когда Кива вспоминает лидера ОУН в своих видео. К годовщине его смерти чуть менее месяца назад он также записывал видео со стрельбой из автомата и провозгласил себя лидером "антифашистского движения".
Ранее "Телеграф" писал, что Илья Кива после поздравления для российского главы Владимира Путина попал в объектив Госбюро расследований. Заявление на него подала партия "УДАР" из-за чего Кива разразился потоком оскорблений в адрес ее главы Виталия Кличко — свою реакцию он также выразил в видеоролике. Высказался и про само обвинение.
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