"Тварі бл**ь": Ківа непристойно вилаявся у Раді після втрати наукового звання (ексклюзивне відео)

Нардеп не зміг стримати емоцій.

Нардеп Ілля Ківа, до якого днем раніше Генпрокуратура та Держбюро розслідувань приходили з обшуком, лихословив у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

На запитання, кого він назвав "бл*дями" Ківа запитав "що у нас бл*дей мало?". На уточнююче запитання кореспондента, чи це пов’язано з вчорашніми подіями він відповів "так, я про бл*дей".

Якого саме епізоду з 16 листопада стосується лайка він не уточнював. Окрім ранкового обшуку через привітання Володимиру Путіну та відео з радянською символікою, у вівторок Ківу також позбавили права на володіння нагородною зброєю. Причиною для цього назвали його поведінку.

Також Ківа втратив звання кандидата наук – таке рішення ухвалила комісія Міносвіти. Сам нардеп заявив про спроби його дискредитувати та зазначив, що плагіату в його роботі не знайшли.

За обома рішеннями Ківа готовий іти до суду.

Нардеп раніше часто лихословив під час спілкування в громадській площині.

"Телеграф" публікував добірку найцікавіших скандалів за участю політика. Раніше у відповідь на зауваження за матюки він відповідав, що в першу чергу чоловік, а не депутат.