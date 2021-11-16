Забрали не лише зброю: Киву позбавили звання кандидата наук

Нардеп уже заявив про готовність до суду.

У вівторок, 16 листопада, глава МВС України Денис Монастирський заявив, що нардепа Іллю Киву було позбавлено права на нагородну зброю. Проте, як виявилося, парламентарій втратив у цей день не лише пістолет, а й звання кандидата наук.

Як повідомляє "Політика країни", про це розповів сам Кива.

Він заявив, що доки у його будинку проводилися обшуки, комісія при Міносвіти ухвалила рішення про позбавлення наукового звання.

Ківа каже, що у його дисертації плагіату не знайшли, проте визнали, що у ній "немає новизни".

"Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене", — заявив нардеп.

Парламентар додав, що не має наміру залишати все як є і звертатиметься з приводу рішень МВС та Міносвіти до суду.

Як повідомлялося раніше, вранці вівторка до будинку Киви прибули з обшуками правоохоронці. За словами нардепа, причиною стали його відео із радянською символікою, а також вітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження.

Пізніше він зазначив, що обшуки також проводилися у квартирі, де проживає його дочка.