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Забрали не лише зброю: Киву позбавили звання кандидата наук

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ілля Кива Новина оновлена 16 листопада 2021, 22:29
Ілля Кива

Нардеп уже заявив про готовність до суду.

У вівторок, 16 листопада, глава МВС України Денис Монастирський заявив, що нардепа Іллю Киву було позбавлено права на нагородну зброю. Проте, як виявилося, парламентарій втратив у цей день не лише пістолет, а й звання кандидата наук.

Як повідомляє "Політика країни", про це розповів сам Кива.

Він заявив, що доки у його будинку проводилися обшуки, комісія при Міносвіти ухвалила рішення про позбавлення наукового звання.

Ківа каже, що у його дисертації плагіату не знайшли, проте визнали, що у ній "немає новизни".

"Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене", — заявив нардеп.

Парламентар додав, що не має наміру залишати все як є і звертатиметься з приводу рішень МВС та Міносвіти до суду.

Як повідомлялося раніше, вранці вівторка до будинку Киви прибули з обшуками правоохоронці. За словами нардепа, причиною стали його відео із радянською символікою, а також вітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження.

Пізніше він зазначив, що обшуки також проводилися у квартирі, де проживає його дочка.

Теги:
#Міносвіти #Ілля Ківа
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