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У Киви забрали зброю: нардеп заговорив про "агонію влади"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ілля Кива Новина оновлена 16 листопада 2021, 20:57
Ілля Кива

Кива втратив зброю.

Народного депутата Іллю Киву, до якого напередодні приходили з обшуками, позбавили права володіти нагородною зброєю.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє пресслужба відомства.

Він повідомив, що причиною позбавлення Киви зброї є його "негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт нагородження від імені Української Держави".

Монастирський додав, що так само нагородної зброї будуть позбавлені й усі інші особи, якщо порушуватимуть закони, роздмухуватимуть ненависть або використовуватимуть її для провокаційних дій.

Крім того, він анонсував запуск в Україні електронного реєстру, завдяки якому отримати мисливську або спортивну зброю стане простіше, а контроль за її зберіганням і навчанням посилиться.

"Мати нагородну зброю — це велика честь і ніхто не має права її плюндрувати негідною поведінкою", — наголосив глава МВС.

Сам Ківа пізніше прокоментував обшуки та позбавлення зброї, назвавши ситуацію "агонією влади перед крахом".

Як повідомлялося раніше, Ківа нещодавно записав ролик, на якому оголосив себе "главою антифашистського руху" і відкрив стрілянину з автомата. Пізніше він записував ролик, у якому привітав киян із днем визволення міста від нацистських військ у Другій світовій війні та навіщось розстріляв з автомата портрет Степана Бандери.

Теги:
#МВС #Ілля Ківа #Денис Монастирський
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