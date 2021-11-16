У Кивы забрали оружие: нардеп заговорил об "агонии власти"

Кива лишился оружия.

Народного депутата Илью Киву, к которому накануне приходили с обысками, лишили права владеть наградным оружием.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства.

Он сообщил, что причиной лишения Кивы оружия является его "недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского Государства".

Монастырский добавил, что таким же образом наградного оружия будут лишены и все другие лица, если будут нарушать законы, раздувать ненависть или использовать оружие для провокационных действий.

Помимо того, он анонсировал запуск в Украине электронного реестра, благодаря которому получить охотничье или спортивное оружие станет проще, а вот контроль за его хранением и обучением ужесточится.

"Иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права ее унижать недостойным поведением", — подчеркнул глава МВД.

Сам Кива позже прокомментировал обыски и лишение оружия, назвав ситуацию "агонией власти перед крахом".

Как сообщалось ранее, Кива недавно записал ролик на котором объявил себя "главой антифашистского движения" и открыл стрельбу с автомата. Позже он записывал ролик, в котором поздравил киевлян с днем освобождения города от нацистских войск во Второй мировой войне и зачем-то расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры.