Укр

Забрали не только оружие: Киву лишили звания кандидата наук

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Илья Кива Новость обновлена 16 ноября 2021, 22:29
Илья Кива

Нардеп уже заявил о готовности идти в суд.

Во вторник, 16 ноября, глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что нардеп Илья Кива был лишен права на наградное оружие. Однако как оказалось, парламентарий потерял в этот день не только пистолет, но и звание кандидата наук.

Как сообщает "Политика страны" об этом рассказал сам Кива.

Он заявил, что пока в его доме проводились обыски, комиссия при Минобразования приняла решение о лишении научного звания.

Кива говорит, что в его диссертации плагиата не нашли, однако признали, что в ней "нет новизны".

"Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать", — заявил нардеп.

Парламентарий добавил, что не намерен оставлять все как есть и будет обращаться по поводу решений МВД и Минобразования в суд.

Как сообщалось ранее, утром вторника к дому Кивы прибыли с обысками правоохранители. По словам нардепа, причиной стали его видео с советской символикой, а также поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения.

Позже он указал, что обыски также проводились в квартире, где проживает его дочь.

Теги:
#Минобразования #Илья Кива
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