Стрельба возле суда в Киеве: ранен ранее судимый иностранец (фото)

Правоохранители уже ищут стрелка.

В Святошинском районе Киева неизвестный устроил из травматического пистолета стрельбу по пешеходу возле здания суда. Вследствие инцидента был ранен иностранец.

Об этом сообщили источники "Телеграфа".

Происшествие произошло на улице Мельниченка около 12:00, неизвестный водитель на легковушке Infiniti ранил мужчину, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшим оказался ранее судимый за бандитизм и разбой гражданин Грузии Иракли Малания 1978 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.

С места стрельбы изъято четыре гильзы от оружия калибра 9 мм. В городе введен план "Сирена".

Стрельба в Киеве

Напомним, одним из первых о стрельбе сообщал адвокат Вадим Володарский, который прибыл на место за несколько минут до стрельбы. Он рассказал, что слышал три или четыре выстрела и добавил, что пострадавший скорее всего как раз выходил из здания суда.

Как сообщалось ранее, 16 ноября правоохранители нагрянули с обысками к одиозному нардепу Илье Киве. Сам он после этого рассказал, что причиной тому стало его поздравление российского президента Владимира Путина с днем рождения, а также видео с советской символикой.