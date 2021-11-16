Укр

В Киеве подстрелили человека прямо у здания суда: детали и фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Фото адвоката из окна суда после стрельбы Новость обновлена 16 ноября 2021, 15:15
Фото адвоката из окна суда после стрельбы

Полиция разыскивает злоумышленника.

В столице возле Киево-Святошинского суда на улице Мельниченко ранили человека. Неизвестный из автомобиля выстрелил по мужчине.

Об этом сообщают правоохранители столицы.

Из-за стрельбы в Киеве ввели спецоперацию. Пострадавшего скорой увезли в больницу, медики оказывают ему помощь. Первым о стрельбе возле здания суда рассказал адвокат Вадим Володарский. Он поделился известными ему подробностями. По словам юриста, он зашел в здание за несколько минут до стрельбы. Слышал несколько выстрелов, вероятно, три или четыре. Раненый лежал перед зданием суда.

Фото сделано через несколько минут после стрельбы
Фото сделано через несколько минут после стрельбы

Он также рассказал, что сотрудники суда сообщили, что нападавший уехал на сером "Infinitі". Отметим, что полиция информации об автомобиле не предоставляет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сотрудники СБУ провели учения и отрепетировали "силовой захват террористов". Им удалось "спасти" всех заложников.

Также сообщалось о стрельбе в мечети в Дагестане. Ее причиной стал земельный спор, а жертвой — местный имам. Двое его родственников получили ранения.

Теги:
#Киев #Суд #Стрельба
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