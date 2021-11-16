СБУ показала, как расправилась с "террористами" и освободила заложников-иностранцев (видео)

"Злоумышленники" сопротивлялись и использовали оружие

Весьма впечатляюще прошли вооруженные учения для сотрудников Службы безопасности Украины в Киеве.

Подробностями и видеороликом с места событий поделилась пресс-служба ведомства.

Известно, что сотрудники СБУ отрабатывали вероятный захват заложников. Местом дислокации "террористов" стал Национальный комплекс "Експоцентр Украины".

Были даже показательные взрывы

По легенде учений, на его базе якобы организовали международный форум при участии иностранных чиновников. После внезапной атаки "злоумышленников" пришлось вмешаться СБУ.

До этого представителям Управления государственной охраны (УГО) удалось "эвакуировать" якобы представителя иностранного государства.

Каждый сотрудник играл свою роль

Затем началось самое зрелищное — переговоры с "террористами", а затем их силовой захват. В операции принимали участие даже кинологи со своими хвостатыми подопечными.

Как отчитались в СБУ, ни один из "заложников" не пострадал, а все "правонарушители" были схвачены.

Проверка "заложников"

К слову, основным штурмом здания занимались группы спецподразделения ЦСО "А" СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что сотрудники Службы безопасности недавно передали украинским военным изъятое в ходе следствия вооружение. Подробности такого беспрецедентного случая читайте в нашем материале.