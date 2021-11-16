СБУ показала, як розправилася з "терористами" та звільнила заручників-іноземців (відео)

"Зловмисники" чинили опір і використовували зброю

Доволі вражаюче пройшли збройні навчання для співробітників Служби безпеки України у Києві.

Подробицями та відеороликом із місця подій поділилася прес-служба відомства.

Відомо, що співробітники СБУ відпрацьовували ймовірне захоплення заручників. Місцем дислокації "терористів" став Національний комплекс "Експоцентр України".

Були навіть показові вибухи

За легендою навчань, на його базі нібито організували міжнародний форум за участю іноземних чиновників. Після раптової атаки "зловмисників" довелося втрутитись СБУ.

До цього представникам Управління державної охорони (УДО) вдалося "евакуювати" нібито представника іноземної держави.

Кожен співробітник грав свою роль

Потім почалося найвидовищніше — переговори з "терористами", а потім їхнє силове захоплення. В операції брали участь навіть кінологи зі своїми хвостатими підопічними.

Як прозвітували в СБУ, жоден із "заручників" не постраждав, а всіх "правопорушників" було схоплено.

Перевірка "заручників"

До речі, основним штурмом будівлі займалися групи спецпідрозділу ЦЗГ "А" СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що співробітники Служби безпеки нещодавно передали українським військовим вилучене під час слідства озброєння. Подробиці такого безпрецедентного випадку читайте у нашому матеріалі.