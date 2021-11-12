Укр

Мужчина устроил стрельбу в мечети Дагестана, убиты двое (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Погибший Агиб Магомедов (на фото) конфликтовал со своим убийцей из-за земли Новость обновлена 12 ноября 2021, 16:51
Погибший Агиб Магомедов (на фото) конфликтовал со своим убийцей из-за земли

На место "кровавой бойни" нападающий пришел с арсеналом оружия

В дагестанском ауле Аметеркмахи пятница, 12 ноября, стала "кровавой". В местной мечети был застрелен имам Абид Магомедов, еще двое его родственники получили ранения.

Подробности сообщает Telegram-канал "SHOT".

Сообщается, что нападавшим был 62-летний местный житель Асадулла Рахманов. Мужчина не работал, т.к. вышел на пенсию, и уже давно конфликтовал с имамом из-за земельного участка. Когда слова закончились, в ход пошло оружие.

Аул, где произошла стрельба
Аул, где произошла стрельба

Согласно информации правоохранителей, на месте кровавой стрельбы было обнаружено минимум 13 гильз от патронов для АК-47 и сам автомат Калашникова с внушительным запасом пуль. Также Рахманов имел при себе пистолет "ТТ", гранатомет и, соответственно, гранаты для него.

Нападавший был вооружен АК-47
Нападавший был вооружен АК-47
Не забыл Рахманов и про пистолет
Не забыл Рахманов и про пистолет

Имам Абид, с которым и хотел расправиться нападавший, умер от полученных ранений на месте. Еще двоих — 47-летнего брата погибшего и 25-летнего племянника — госпитализировано с увечьями различной тяжести. Известно, что их срочно отправили в операционную.

Погибший имам Абид
Погибший имам Абид

Сам убийца, к слову, получил достойный отпор от самой молодой жертвы — уже раненому парню удалось смертельно ранить стрелка в шею ножом.

Другие подробности и обстоятельства "кровавой бойни" в Дагестане выясняют местные правоохранительные органы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Баку мужчина был убит из-за высказываний в интернете — обидчик назначил встречу и пришел на нее с ножом.

Теги:
#Дагестан #Россия #Стрельба
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