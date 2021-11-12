Чоловік влаштував стрілянину в мечеті Дагестану, вбито двох (фото)

На місце "бійні" нападник прийшов із арсеналом зброї

У дагестанському аулі Аметеркмахи п’ятниця, 12 листопада, стала "кривавою". У місцевій мечеті був застрелений імам Абід Магомедов, ще двоє його родичів отримали поранення.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "SHOT".

Відомо, що нападником був 62-річний місцевий житель Асадулла Рахманов. Чоловік не працював, бо вийшов на пенсію, і вже давно конфліктував із імамом через земельну ділянку. Коли слова закінчилися, в хід пішла зброя.

Аул, де сталася стрілянина

Згідно з інформацією правоохоронців, на місці кривавої стрілянини було виявлено щонайменше 13 гільз від набоїв для АК-47 і сам автомат Калашнікова зі значним запасом куль. Також Рахманов мав при собі пістолет марки "ТТ", гранатомет та, відповідно, гранати для нього.

Нападник був озброєний АК-47

Не забув Рахманов і про пістолет

Імам Абід, з яким і хотів розправитися нападник, помер від отриманих поранень на місці. Ще двох — 47-річного брата загиблого та 25-річного племінника — госпіталізовано з каліцтвами різної тяжкості. Відомо, що їх терміново відправили до операційної.

Загиблий імам Абід

Сам убивця, до речі, отримав гідну відсіч від наймолодшої жертви — вже пораненому хлопцеві вдалося смертельно поранити стрільця в шию ножем.

Інші подробиці та обставини "кривавої бійні" у Дагестані з’ясовують місцеві правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Баку чоловіка було вбито через висловлювання в інтернеті — кривдник призначив зустріч і прийшов на неї з ножем.