У Києві підстрелили людину прямо біля будівлі суду: деталі та фото

Поліція розшукує зловмисника.

У Києві біля Святошинського суду на вулиці Мельниченка поранили людину. Невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка.

Про це повідомляють правоохоронці столиці.

Через стрілянину у Києві запровадили спецоперацію. Постраждалого швидкою відвезли до лікарні, медики надають йому допомогу. Першим про стрілянину біля будівлі суду розповів адвокат Вадим Володарський. Він поділився відомими йому подробицями. За словами юриста, він зайшов до будівлі за кілька хвилин до стрілянини. Чув кілька пострілів, мабуть, три чи чотири. Поранений лежав перед будинком суду.

Фото зроблено за кілька хвилин після стрілянини

Він також розповів, що співробітники суду повідомили, що нападник поїхав на сірий "Infinitі". Зазначимо, що поліція інформації про автомобіль не надає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві співробітники СБУ провели навчання і відрепетирували "силове захоплення терористів". Їм вдалося "врятувати" всіх заручників.

Також повідомлялося про стрілянину у мечеті в Дагестані. Її причиною стала земельна суперечка, а жертвою — місцевий імам. Двоє його родичів отримали поранення.