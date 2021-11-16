Стрілянина біля суду в Києві: поранено раніше засудженого іноземця (фото)

Правоохоронці вже шукають стрільця.

У Святошинському районі Києва невідомий влаштував із травматичного пістолета стрілянину по пішоходу біля будівлі суду. Внаслідок інциденту було поранено іноземця.

Про це повідомили джерела "Телеграфа".

Пригода сталася на вулиці Мельниченка близько 12:00, невідомий водій на легковику Infiniti поранив чоловіка, а потім втік з місця події.

Постраждалим виявився раніше засуджений за бандитизм і розбій громадянин Грузії Іраклі Маланія 1978 року народження, йому надається медична допомога.

З місця стрілянини вилучено чотири гільзи від зброї калібру 9 мм. У місті запроваджено план "Сирена".

Стрільба у Києві

Нагадаємо, одним із перших про стрілянину повідомляв адвокат Вадим Володарський, який прибув на місце за кілька хвилин до стрілянини. Він розповів, що чув три чи чотири постріли та додав, що постраждалий швидше за все саме виходив із будівлі суду.

Як повідомлялося раніше, 16 листопада правоохоронці нагрянули з обшуками до одіозного нардепа Іллі Киви. Сам він після цього розповів, що причиною цього стало його привітання російського президента Володимира Путіна з днем народження, а також відео із радянською символікою.