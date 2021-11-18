Банда грабителей-иностранцев пыталась ограбить дом под Киевом: хозяин открыл огонь (фото, видео)

Двоих удалось задержать, полиция ищет третьего.

В Киевской области группа мужчин ворвалась в частный дом. Уложив лицом в пол хозяйку и ее дочку стали требовать деньги и ценности. Дома оказался хозяин, он спал. Когда проснулся — открыл огонь по нападавшим из травматического пистолета.

О произошедшем ЧП в селе Крюковщина сообщает полиция региона.

Хозяин попал в одного из грабителей. Они сбежали с частью награбленного. Прибывшие правоохранители оцепили периметр, и с помощью служебной собаки напали на след крови — началась погоня. В лесу в нескольких километрах от дома удалось задержать одного из нападавших — выходца из Турции. На его поиски потратили час — он был ранен тремя пулями.

Грабитель рассказал, что они хотели выбить долг из хозяина дома. В домовладение нападавшие проникли через гараж с помощью электронного устройства.

На месте работали следователи Бучанского райуправления

Через несколько часов в арендованном жилье задержали второго нападавшего — казаха. Полиция ищет третьего грабителя и проверяет группу на причастность к другим схожим преступлениям.

Обоих фигурантов арестовали

Уголовное дело открыто по статье "Разбой". Преступникам угрожает до 12 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" сообщал о мужчине, который угрожал взорвать газ и кидался с топором на полицию в Белой Церкви.