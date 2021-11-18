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Банда грабіжників-іноземців намагалася пограбувати будинок під Києвом: господар відкрив вогонь (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Першого грабіжника допомогла затримати вівчарка Некст. Новина оновлена 18 листопада 2021, 15:57
Першого грабіжника допомогла затримати вівчарка Некст.

Двох вдалося затримати, поліція шукає третього.

На Київщині група чоловіків увірвалася до приватного будинку. Уклавши обличчям у підлогу господиню та її доньку стали вимагати гроші та цінності. Вдома виявився господар, він спав. Коли прокинувся, відкрив вогонь по нападниках з травматичного пістолета.

Про подію, що сталася в селі Крюківщина повідомляє поліція регіону.

Господар влучив у одного із грабіжників. Вони втекли з частиною награбованого. Правоохоронці, що прибули, оточили периметр, і за допомогою службового собаки напали на слід крові — почалася погоня. У лісі за кілька кілометрів від будинку вдалося затримати одного з нападників — вихідця з Туреччини. На його пошуки витратили годину — він був поранений трьома кулями.

Грабіжник розповів, що вони хотіли вибити борг із хазяїна будинку. У домоволодіння нападники проникли через гараж за допомогою електронного пристрою.

На місці працювали слідчі Бучанського райуправління
На місці працювали слідчі Бучанського райуправління

За кілька годин в орендованому житлі затримали другого нападника — казаха. Поліція шукає третього грабіжника та перевіряє групу на причетність до інших схожих злочинів.

Обох фігурантів заарештували
Обох фігурантів заарештували

Кримінальну справу відкрито за статтею "Розбій". Злочинцям загрожує до 12 років за ґратами.

Раніше Телеграф повідомляв про чоловіка, який погрожував підірвати газ і кидався з сокирою на поліцію в Білій Церкві.

Теги:
#Київ #Поліція #Пістолет #Грабежі
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