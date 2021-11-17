З сокирою на поліцію: на Київщині затримали неадеквата, який погрожував підірвати будинок (фото, відео)

За фактом того, що сталося, поліцією відкриті дві кримінальні справи.

У Білій Церкві виклик поліції по ситуації домашнього насильства закінчився спецоперацією. 16 листопада поліцію викликав племінник 65-річного Олександра та розповів про бійку. На місце прибули правоохоронці. Чоловік із ножем та сокирою почав на них кидатися.

Про це повідомляє сайт поліції у Київській області.

Увійти за допомогою щита не вдалося — після кількох ударів сокирою було вирішено викликати спецназ.

Та сама сокира, яку агресор намагався поранити оточуючих

У коридорі квартири сокирою розламав частину речей

У цей час агресор зачинився у квартирі та погрожував підірвати газ. Як повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, щоб уникнути вибуху у будинку відключили газопостачання, а у квартирі — електрику. 60 мешканців будинку евакуювали.

Затримати Олександра вдалося спецназу, хоча на них він також кинувся із сокирою.

Чоловіка підозрюють у нападі на правоохоронців. Вирішується питання зі звинуваченням у погрозі вибухом. За ці злочини можна отримати від 10 до 15 років за ґратами чи довічний термін.

Поліція, медики та спецназ відвозять агресора з місця інциденту

Повідомляється, що чоловік може мати проблеми з психікою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рубіжному за вбивство патрульного затриманий його колега.