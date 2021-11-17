З сокирою на поліцію: на Київщині затримали неадеквата, який погрожував підірвати будинок (фото, відео)
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За фактом того, що сталося, поліцією відкриті дві кримінальні справи.
У Білій Церкві виклик поліції по ситуації домашнього насильства закінчився спецоперацією. 16 листопада поліцію викликав племінник 65-річного Олександра та розповів про бійку. На місце прибули правоохоронці. Чоловік із ножем та сокирою почав на них кидатися.
Про це повідомляє сайт поліції у Київській області.
Увійти за допомогою щита не вдалося — після кількох ударів сокирою було вирішено викликати спецназ.
У цей час агресор зачинився у квартирі та погрожував підірвати газ. Як повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, щоб уникнути вибуху у будинку відключили газопостачання, а у квартирі — електрику. 60 мешканців будинку евакуювали.
Затримати Олександра вдалося спецназу, хоча на них він також кинувся із сокирою.
Чоловіка підозрюють у нападі на правоохоронців. Вирішується питання зі звинуваченням у погрозі вибухом. За ці злочини можна отримати від 10 до 15 років за ґратами чи довічний термін.
Повідомляється, що чоловік може мати проблеми з психікою.
Раніше "Телеграф" писав, що у Рубіжному за вбивство патрульного затриманий його колега.
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