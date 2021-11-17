Укр

С топором на полицию: на Киевщине задержали неадеквата, который угрожал взорвать дом (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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После задержания мужчину осмотрели медики. Новость обновлена 17 ноября 2021, 11:53
После задержания мужчину осмотрели медики.

По факту произошедшего полицией открыты два уголовных дела.

В Белой Церкви вызов полиции на ситуацию домашнего насилия закончился спецоперацией. 16 ноября полицию вызвал племянник 65-летнего Александра и рассказал о драке. На место прибыли правоохранители. Мужчина с ножом и топором начал на них кидаться. 

Об этом сообщает сайт полиции в Киевской области. 

Войти с помощью щита не получилось — после нескольких ударов топором было решено вызвать спецназ. 

Тот самый топор, который агрессор пытался ранить окружающих
Тот самый топор, который агрессор пытался ранить окружающих
В коридоре квартиры топором разломал часть вещей
В коридоре квартиры топором разломал часть вещей

В это время агрессор закрылся в квартире и угрожал взорвать газ. Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, чтобы избежать взрыва в доме отключили газоснабжение, а в квартире — электричество. 60 жильцов дома эвакуировали. 

Задержать Александра удалось спецназу, хотя на них он также кинулся с топором. 

Мужчину подозревают в нападении на правоохранителей. Решается вопрос с обвинением в угрозе взрыва. За эти преступления можно получить от 10 до 15 лет за решеткой либо пожизненный срок. 

Полиция, медики и спецназ увозят агрессора с места инцидента
Полиция, медики и спецназ увозят агрессора с места инцидента

Сообщается, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Рубежном за убийство патрульного задержан его коллега

Теги:
#Киевская область #Полиция #Спецназ #Белая Церковь
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