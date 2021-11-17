С топором на полицию: на Киевщине задержали неадеквата, который угрожал взорвать дом (фото, видео)

По факту произошедшего полицией открыты два уголовных дела.

В Белой Церкви вызов полиции на ситуацию домашнего насилия закончился спецоперацией. 16 ноября полицию вызвал племянник 65-летнего Александра и рассказал о драке. На место прибыли правоохранители. Мужчина с ножом и топором начал на них кидаться.

Об этом сообщает сайт полиции в Киевской области.

Войти с помощью щита не получилось — после нескольких ударов топором было решено вызвать спецназ.

Тот самый топор, который агрессор пытался ранить окружающих

В коридоре квартиры топором разломал часть вещей

В это время агрессор закрылся в квартире и угрожал взорвать газ. Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, чтобы избежать взрыва в доме отключили газоснабжение, а в квартире — электричество. 60 жильцов дома эвакуировали.

Задержать Александра удалось спецназу, хотя на них он также кинулся с топором.

Мужчину подозревают в нападении на правоохранителей. Решается вопрос с обвинением в угрозе взрыва. За эти преступления можно получить от 10 до 15 лет за решеткой либо пожизненный срок.

Полиция, медики и спецназ увозят агрессора с места инцидента

Сообщается, что у мужчины могут быть проблемы с психикой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Рубежном за убийство патрульного задержан его коллега.