"Запомните навсегда – вором являюсь": из Украины в третий раз депортировали упрямого криминального авторитета

Международный криминалитет не оставляет попыток взять под контроль криминальный мир Киева, ради чего готов терпеть многочисленные депортации

Украинские правоохранители продолжают выдворять авторитетов криминального мира, попавших в санкционные списки. В то время как эта опасность реет над Рустамом Джамбулатовым, чей брат Руслан оказался последним, кто видел живым нардепа Антона Полякова, из Украины выдворили очередного "вора в законе".

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, 10 февраля из страны был депортирован еще один вор в законе из "санкционного списка" СНБО. На территорию Украины он попал незаконно, минуя официальные пункты пропуска.

Речь идет о 34-летнем законнике под прозвищем "Нукри Гальский" или Нукри Дочия (прозвище объясняется тем, что мужчина — уроженец Гальского района Грузии).

Вор с 8-летним стажем

Дочия, по данным СМИ, родился 10 марта 1987 года в селе Ачигвар, а свой воровской титул получил в августе 2013 года. В июле 2014 года Нукри был задержан и получил 14 месяцев за хранение героина.

Срок отбывал в колонии города Великий Устюг РФ, откуда освободился в сентябре 2015 года, после чего был замечен в Турции на сходках главарей криминалитета.

"Вор троицу любит"

В декабре 2018 года он был задержан сотрудниками полиции Киева и выдворен с запретом въезжать в Украину в ближайшие 3 года.

Однако уже в июле 2019 года "Нукри Гальский" был снова задержан в столице, где пытался взять под контроль оптовые рынки и группы квартирных воров.

"Около двух месяцев он проживал нелегально. Развернул довольно бурную деятельность, собирал сходки представителей криминального мира, пытался взять под контроль торговлю на рынках", — приводила пресс-служба Нацполиции слова тогдашнего главы полиции столицы Андрея Крищенко.

Сам криминальный авторитет тогда заявил, что приехал в Киев в гости к семье, правда, где она проживает, сказать отказался, ссылаясь на плохую память.

"Являюсь, и запомните раз и навсегда, что являюсь", — заявил тогда сам Нукри Дочия в ответ на вопрос сотрудников полиции, является ли он вором в законе.

Нукри Гальский покидает Украину летом 2019 года под присмотром правоохранителей

Судя по ответу, не исключено, что законник не оставит попыток попасть в Украину и установить контроль над частью криминального мира столицы и в четвертый раз.

Ранее в столице в ходе покушения тяжелые ранения получил гражданин Грузии Ираклий Малания, приближенный к злейшему врагу Михеила Саакашвили, авторитету Вахтангу Кипиани. Позднее от полученных ранений Малания скончался.