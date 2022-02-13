"Вора в законе" Нукри Дочию снова изгнали из Украины: кто за ним стоит и как он связан с убитым "Дедом Хасаном"

"Нукри Гальский" входит в так называемый "мингрельский клан" грузинских воров в законе

Упрямство, проявленное вором в законе Нукри Дочия по прозвищу "Нукри Гальский", вот уже в третий раз депортированного правоохранителями из Украины, заставляет задаться вопросом, кто стоит за его постоянными попытками взять под контроль часть криминального мира столицы.

Как выяснил "Телеграф", сильнее всего "законник" связан с двумя криминальными кланами, которые и могут использовать его в качестве своего эмиссара.

Громкая разборка в "Матросской тишине"

О ранней криминальной карьере Нукри Дочия известно немного, так до своей "коронации" в 2013 году по данными СМИ РФ он был судим за квартирные кражи. Вторую судимость за наркотики получил уже в ранге "вора в законе" в 2014 году.

В ожидании приговора в 2014 году "Нукри Гальский" был так называемым "смотрящим" в московском СИЗО "Матросская тишина" и принял участие в "громкой разборке" внутри азербайджанского преступного мира в РФ.

Так, как сообщало издание "Росбалт", в декабре 2014 года в СИЗО был жестоко избит азербайджанский преступный авторитет Заур Алиев по прозвищу "Зайка". Расправой руководили профессиональный киллер Назим Гумбатов (Назим Хромой) и авторитет Эрдак Лянкоранский.

Избитый - "Зайка", рядом с ним Назим Хромой-Гумбатов

Экзекуция снималась на видео и транслировалась по Skype в колонию, в которой сидел заказчик расправы Надир Салифов, он же азербайджанский вор в законе "Лоту Гули".

Надир Салифов, он же "Лоту Гули"

Причиной расправы называлось оскорбление в телефонном разговоре между Лоту Гули и Зайкой за 8 лет до избиения последнего.

Однако вскоре уже самих людей Лоту Гули жестоко избили другие заключенные, при активном участии "смотрящего" Нукри Дочия.

Как писали СМИ со ссылкой на свои источники, это выглядело довольно странным, ведь "Лоту Гули" и "Нури Гальский" не были врагами, скорее даже союзниками.

В качестве причины расправы над людьми Надира Салифова тогда назывались две причины:

- расправа над Зайкой случилась без разрешения "смотрящего" Дочия;

- трансляция видео по Skype, что вызвало репрессии по отношению к сидельцам со стороны сотрудников пенитенциарной системы.

После отбытия срока "Нукри Гальский" в 2015 году уехал в Турцию, спустя два года там же появился освободившийся из заключения "Лоту Гули". Оба "законника" насколько известно, претензий по поводу инцидента в "Матросской тишине" друг другу не высказывали, не раз пересекались на общих встречах. Например, на свадьбе в той же Турции "законника" Николая Дгебуадзе (Ника Гагринский) в июне 2018 года.

Сам Лоту Гули был убит в Турции в августе 2020 года.

Мингрельский клан – самый слабый

По данным СМИ, "Нукри Гальский" входит в так называемый "мингрельский клан" грузинских воров в законе, который считается самым слабым среди воровских групп бывшего СНГ. Именно поэтому "мингрелы" находились под покровительством российского "вора в законе №1" Аслана Усояна ("Деда Хасана"), убитого в Москве в 2013 году.

Аслан Усоян, он же "Дед Хасан"

Союзником Усояна был и уже упомянутый "Лоту Гули", почему и удивляла жесткая реакция "Нури Дочия" на действия людей азербайджанского "вора в законе". Более того, именно Надир Салифов считался организатором убийства в 2016 году другого "законника" — Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), которого называли заказчиком убийства "Деда Хасана". По заказу окружения Ровшана, как считается, и был убит Лоту Гули в 2020 году.

С тех пор позиции "мингрелов" считаются весьма шаткими.

Кто берет Киев?

Таким образом в своем "походе" на Киев Нукри Дочия может пользоваться поддержкой "мингрел" или клана "Лоту Гули", никуда не исчезнувшего после гибели своего основателя.

Наиболее вероятными "претендентами" является "родной" для Нукри Дочия "мингрельский клан", тем более что он уже проявлял интерес к Киеву.

Так, как писал тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 10 февраля 2017 года в Киеве был задержан глава "мингрел" Гела Кардава, он же вор в законе "Гера Гальский" (как и Дочия, является уроженцем Гальского района Грузии).

"При задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя (скорее всего подделан в расчёте на сложность проверки достоверности информации в базах данных аннесированного Крыма). Из открытых источников известно, что Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций воров в законе в постсоветских странах. Кроме того, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ", — писал тогда Аваков на своей странице в соцсетях.

Правда с тех пор дела у "Гелы Гальского" идут не лучшим образом – в январе 2018 года он был арестован в Минске за использование поддельных документов и получил 3 года лишения свободы. Правда уже в 2019 году был освобожден по амнистии как "примерный арестант", отбыв половину срока, что послужило поводом обвинить его в нарушении "воровских традиций" и даже "сотрудничестве" с белорусскими силовиками.

Гела Гальский

При этом Гела Кардава также числится в "санкционном списке" СНБО Украины против "воров в законе" и авторитетов под №221.

Криминальный клан основанный "Лоту Гули", также имеет свои интересы в Украине, о чем говорит недавнее убийство в Одессе Надира Алиева, человека из окружения Надира Салифова. Однако, несмотря на эту потерю, клан находится явно в лучшей форме чем "мингрелы" и мог попытаться расширить свои интересы на столицу, оказав помощь Нукри Дочия.

Тем временем угроза депортации нависла над Рустамом Джамбулатовым, экс-помощником умершего нардепа Антона Полякова, также будучи в "списке СНБО" он лишился украинского гражданства.