Укр

В Киеве уже второй раз пытались расстрелять машину бизнесмена: что о нем известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Стрельба произошла в Днепровском районе Киева Новость обновлена 28 января 2022, 08:01
Стрельба произошла в Днепровском районе Киева

Предыдущий обстрел водитель автомобиля пережил буквально две недели назад.

В Днепровском районе Киева поздно вечером в четверг, 27 января, посреди улицы расстреляли автомобиль Lexus. По кузову выпустили четыре пули, однако водителю-иностранцу повезло и он не получил ранения.

Как сообщает Назвичайне.LIVE, стрельба произошла на перекрестке улиц Каховской и Челябинской в Киеве.

Автомобиль обстреляли в Днепровском районе Киева
Автомобиль обстреляли в Днепровском районе Киева

Неизвестный открыл по Lexus огонь и выпустил четыре пули. Они попали в правую фару, боковое стекло со стороны пассажира, колесо и дверь. Водитель автомобиля при этом не пострадал.

По предварительным данным журналистов, злоумышленник стрелял из травматического оружия усиленного действия. Отметим, что в полиции эту информацию еще не подтвердили.

Примечателен и тот факт, что по этому же автомобилю уже велась стрельба две недели назад. Тогда в Lexus попали две пули – одна пробила крыло, а другая пролетела сквозь салон.

Известно, что владельца автомобиля зовут Рзаев Эльсевар Тарих Оглы, он 1966 года рождения.

По данным сайта YouControl, мужчина зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и основная сфера его деятельности связана с розничной торговлей овощами и фруктами в специализированных магазинах.

На инцидент со стрельбой в Киеве отреагировал экс-нардеп Игорь Мосийчук, сравнивший ситуацию с сафари и подтвердивший, что покушение на убийство этого водителя происходит уже во второй раз.

Примечателен и тот факт, что в комментариях к видео владельца авто называют "авторитетом" родом из Азербайджана и советуют ему начать пользоваться бронированным автомобилем.

Ранее "Телеграф" сообщал о стрельбе на территории воинской части №3021, расположенной на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, произошедшей в ночь на 27 января. Там 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук открыл огонь из автомата по сослуживцам, в результате чего пять человек погибли, а еще пятеро пострадали, — раньше мы показывали видео, как это было. Позже его задержали в Подгородном Днепропетровской области, при этом он сам сдался, после чего с улыбкой рассказал, как совершил расстрел.

Теги:
#Полиция #Предприниматель #Покушение на убийство #Стрілянина #Київ
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В Киеве уже второй раз пытались расстрелять машину бизнесмена: что о нем известно