С улыбкой на устах: задержанный Рябчук подробно рассказал об убийстве сослуживцев (видео)
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Злоумышленник каяться о том, что совершил, нужды не видит
Уроженец Одесской области, солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, оперативно задержанный после расстрела пяти человек на территории завода в Днепре, в деталях рассказал об устроенной им накануне кровавой бойне.
Как видно на кадрах видеозаписи, обнародованной в сети, о том, как жестоко убивал военнослужащих, злоумышленник рассказывает спокойно и даже улыбается, вспоминая некоторые моменты.
По его словам, после стрельбы ему удалось незамеченным покинуть территорию завода и, прячась между жилыми домами, выйти на трассу, где он поймал автомобиль и попросил женщину-водителя подбросить его на Левый берег Днепра. Там, в одном из заброшенных домов, Рябчук скрылся от преследования.
Согласно предварительным данным также известно, что несколько месяцев назад военный стал участником конфликта, случившегося между нацгвардейцами. Артемий Рябчук прекратил потасовку между несколькими солдатами и доложил о том, что произошло руководству. То, в свою очередь, инцидент проигнорировало, после чего самого фигуранта побратимы признали "стукачем" и долгое время над ним издевались.
Парень на протяжении нескольких месяцев вынашивал в себе план мести и когда время наступило, сделал все, о чем мечтал. В том, что причинил, Рябчук не раскаивается, напротив, считает, что все сделал правильно.
Ранее "Телеграф" сообщал, какое состояние раненых людей, которых на территории Южмаша из автомата расстрелял солдат срочной службы Артемий Рябчук и подробнее рассказал, что известно о 27-летнем убийце, которого по предварительным сведениям собратья считали "стукачем".
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