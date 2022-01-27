С улыбкой на устах: задержанный Рябчук подробно рассказал об убийстве сослуживцев (видео)

Злоумышленник каяться о том, что совершил, нужды не видит

Уроженец Одесской области, солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, оперативно задержанный после расстрела пяти человек на территории завода в Днепре, в деталях рассказал об устроенной им накануне кровавой бойне.

Как видно на кадрах видеозаписи, обнародованной в сети, о том, как жестоко убивал военнослужащих, злоумышленник рассказывает спокойно и даже улыбается, вспоминая некоторые моменты.

По его словам, после стрельбы ему удалось незамеченным покинуть территорию завода и, прячась между жилыми домами, выйти на трассу, где он поймал автомобиль и попросил женщину-водителя подбросить его на Левый берег Днепра. Там, в одном из заброшенных домов, Рябчук скрылся от преследования.

Рассказ Артемия Рябчука о расправе над нацгвардейцами

Согласно предварительным данным также известно, что несколько месяцев назад военный стал участником конфликта, случившегося между нацгвардейцами. Артемий Рябчук прекратил потасовку между несколькими солдатами и доложил о том, что произошло руководству. То, в свою очередь, инцидент проигнорировало, после чего самого фигуранта побратимы признали "стукачем" и долгое время над ним издевались.

Парень на протяжении нескольких месяцев вынашивал в себе план мести и когда время наступило, сделал все, о чем мечтал. В том, что причинил, Рябчук не раскаивается, напротив, считает, что все сделал правильно.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое состояние раненых людей, которых на территории Южмаша из автомата расстрелял солдат срочной службы Артемий Рябчук и подробнее рассказал, что известно о 27-летнем убийце, которого по предварительным сведениям собратья считали "стукачем".