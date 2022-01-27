Любил службу и подшучивал над побратимами: что известно об убитом в Днепре нацгвардейце (фото, видео)
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Последнее шутливое видео с сослуживцами юноша обнародовал в своем Instagram
В четверг, 27 января, в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял людей на территории завода "Южмаш". Впоследствии были обнародованы имена пяти трагически погибших военнослужащих Нацгвардии, одним из которых был 24-летний Александр Драган. Парень вел страницу в соцсети и даже опубликовал видео за несколько часов до смерти.
Младший сержант, 1997 года, служил в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины и был жителем города Днепр.
Сейчас в комментариях под последней публикацией молодого человека знакомые и небезразличные выражают искренние соболезнования семье погибшего.
Стоит отметить, что буквально за несколько часов до смерти Александр снимал видео для соцсетей, которое он успел опубликовать на своей странице в Instargam в обед 26 января.
Как видно на кадрах, ребята общаются, шутят друг над другом и даже не подозревают, какая кровавая бойня со смертельным исходом ожидает их впереди.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал стрельбу, произошедшую на территории Южмаша в Днепре и призвал представителей ДБР выяснить обстоятельства происшествия и оперативно сделать кадровые выводы по поводу руководства Нацгвардии.
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