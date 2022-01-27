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Любил службу и подшучивал над побратимами: что известно об убитом в Днепре нацгвардейце (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Погибший во время стрельбы на Южмаше Новость обновлена 27 января 2022, 12:54
Погибший во время стрельбы на Южмаше

Последнее шутливое видео с сослуживцами юноша обнародовал в своем Instagram

В четверг, 27 января, в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял людей на территории завода "Южмаш". Впоследствии были обнародованы имена пяти трагически погибших военнослужащих Нацгвардии, одним из которых был 24-летний Александр Драган. Парень вел страницу в соцсети и даже опубликовал видео за несколько часов до смерти.

Александр Драган, фото из соцсетей
Александр Драган, фото из соцсетей

Младший сержант, 1997 года, служил в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины и был жителем города Днепр.

Фотографии погибшего военного Александра Драгана в "Инстаграмме"
Фотографии погибшего военного Александра Драгана в "Инстаграмме"

Сейчас в комментариях под последней публикацией молодого человека знакомые и небезразличные выражают искренние соболезнования семье погибшего.

Последняя фотография, которую погибший обнародовал на странице в соцсети
Последняя фотография, которую погибший обнародовал на странице в соцсети

Стоит отметить, что буквально за несколько часов до смерти Александр снимал видео для соцсетей, которое он успел опубликовать на своей странице в Instargam в обед 26 января.

Как видно на кадрах, ребята общаются, шутят друг над другом и даже не подозревают, какая кровавая бойня со смертельным исходом ожидает их впереди.

Последние видео со страницы погибшего Александра

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал стрельбу, произошедшую на территории Южмаша в Днепре и призвал представителей ДБР выяснить обстоятельства происшествия и оперативно сделать кадровые выводы по поводу руководства Нацгвардии.

Теги:
#Днепр #Южмаш #Погибший #Нацгвардия #Стрілянина
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