Суд согласился на запрошенную нацгвардейцем Рябчуком меру пресечения: мнения украинцев разделились

Рябчука отправили в СИЗО без права внесения залога.

От рук нацгвардейца Артемия Рябчука пострадали 10 человек — пятерых он убил, еще стольких же — ранил из автомата на днепровском заводе "Южмаш".

В следственном изоляторе он будет находиться минимум 60 суток (до 27 марта) — такую меру пресечения избрал суд в Днепре, согласно трансляции заседания. Право внести залог не предусмотрено.

Отметим, что в СИЗО подозреваемый попросился сам, прокуратура требовала содержать Рябчука на гауптвахте.

Адвокат Рябчука сказал, что его подзащитный не хочет возвращаться в место издевательств. В начале заседания Рябчук принес извинения пострадавшим от его рук и признал свою вину в расстреле сослуживцев и гражданского лица.

В сети отреагировали по-разному. Часть людей защищает Артемия, считая что наказание должны нести командиры, которые допустили дедовщину, якобы имевшую место в части.

Другая часть — что Рябчука должны наказать максимально за отнятые жизни.

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Некоторые комментаторы отметили, что гауптвахта (аналог СИЗО в военном устройстве — место исполнения наказания для военнослужащих, приговоренных к аресту, а также содержания заключенных и задержанных военных) была бы для Рябчука опасна.

Трагедия произошла 27 января — нацгвардеец из автомата по неизвестной причине расстрелял десятерых человек. Как писал "Телеграф", в тот же день Рябчука задержали. Он рассказал о том, что подвергался унижениям из-за своего сообщения о драке.