"Видно, у мальчишки был крик души": что говорят односельчане Артема Рябчука, расстрелявшего сослуживцев

Официально мотив жестокого убийства не озвучен, но односельчане считают парня адекватным

С самого раннего утра среды, 27 января, село Броска Измаильского района Одесской области, в шоке от ужасных событий, виновником которых стал их односельчанин – 20-летний Артемий Рябчук.

С утра во всех новостях – информация о том, что военнослужащий в Днепре на территории охраняемого объекта, Южного машиностроительного завода, расстрелял 10 человек, 5 из которых умерли. Затем сообщения о том, кто устроил кровавую расправу, и кто стал жертвой, в каком состоянии находятся в больнице пострадавшие. Друг за другом следовали объявление о поиске нацгвардейца и его приметах, затем – видеосюжеты задержания бойца и его рассказа о том, как он расстреливал сослуживцев. В интернете появилось и объяснение причин столь жестокого поступка – отсутствие реакции командования частью на заявление Артема про неуставные отношения в подразделении и последовавшую за этим травлю Рябчука.

"Телеграф" связался по телефону с сельским старостой – Светланой Москвич и узнал от нее некоторые факты из жизни семьи Рябчуков.

"О случившемся я узнала ни свет ни заря, как только полиции стала известна личность военнослужащего, — говорит Светлана Александровна. – После того к нам в село приезжали и полиция, и военная прокуратура. Вызывали соседей и одноклассников Артема. Что я могу сказать о нем? В сельской школе он учился до 9-го класса, затем пошел в техникум механизации, окончил его с отличием. Он очень справедливый мальчик у нас, вполне адекватный. Я сочувствую семьям погибших, это большая трагедия. Но очень неприятно, что люди в комментариях к событию стали вешать на него ярлыки. Когда пишут "мразь" – никто не имеет права оскорблять человека… Его вину установит суд".

В сельсовет с утра приехали полицейские и прокуроры

Собеседница подчеркивает, что ни в коем случае не оправдывает действий Артемия, и не защищает его.

"Он виноват, что погибло пять человек, но никто не знает мотива этого убийства. Крик души, видно, у мальчишки был. Ко мне в кабинет приглашали многих его соседей, друзей детства, и все говорили о том, что он очень трудолюбивый и отзывчивый парень".

По словам старосты, отец Артемия умер от сердечного приступа, был инвалидом 2-й группы. Ранее Рябчук-старший работал, затем попал в аварию, после чего вынужден был пойти на инвалидность. Пареньку тогда было 17 лет, и воспитывался он в нормальной, хорошей семье. Он очень оберегал маму, помогал ей. Сам пришел в военкомат, захотел пойти в армию, понимал, что после армии можно нормально устроиться и зарабатывать.

В сельской школе Артемий окончил 9 классов

Светлана Александровна уточнила и веру, которую исповедовали в семье нацгвардейца: "Они относились к евангельским христианам-баптистам. Но Артем не сильно был верующим, он ходил на собрания с мамой, но он придерживался своей линии. У баптистов тоже есть в заповедях "не убей", им нельзя брать в руки оружие, но вот так получилось. Он же сам сдался! Взял телефон у прохожей и сообщил, где находится. Просто осознал, что сотворил. Я не знаю, что с ним произошло".

Выясняется, что его мама в настоящее время находится в отъезде: у старшей дочери, которая по сообщениям некоторых СМИ проживает в Российской Федерации, родился второй ребенок и она поехала помогать в уходе за ним.

"Ранее она ухаживала за больным супругом, а после его смерти досматривала тяжелобольную родную сестру. И когда та скончалась, поспешила помогать дочери. И для нее это тоже огромный удар! Но нашлись люди, которые выложили в интернете его анкету, телефонный контакт его матери… Люди очень жестокие, но ведь мама же его не заставляла никого убивать, что-то там произошло, какой-то надлом у него случился".

Староста продолжает вспоминать положительные качества молодого человека: "Он не курил, не пил – по их вере это не разрешается. Там даже при задержании ему задали вопрос: "Ты что курил?" – он ответил, что не курит. И когда предложили дать закурить, он подтвердил, что не курит".

Среди комментариев в соцсетях, встречается и такое: "Хлоп не з України, говорить російською чисто! Впевнений, що виручать! Це засланий козачок, очевидно!". На что Светлана Москвич отреагировала так: "Дело в том, что человек проживал на территории Бессарабии, где проживают представители 156 национальностей! И Бессарабия, помимо украинского, в основном общается на русском. Нас всю жизнь учили русскому языку и так легче понять друг друга проживающим здесь молдаванам, болгарам, румынам, гагаузам, унгурам, грекам, армянам и туркам…".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об убитом во время расстрела военнослужащем Александре Драгане.