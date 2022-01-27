Расстрел нацгвардейцев в Днепре: что известно про стрелка, его жертв и причины массового убийства (фото, видео)

Трагедия на Южмаше всколыхнула Украину, не исключено, что Артем Рябчук решился на расстрел из-за "дедовщины"

В Днепре ночью в четверг, 27 января, нацгвардеец Артемий (Артем) Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам, убив пятерых человек, в том числе одну гражданскую женщину. Еще пятеро раненых оказались в больнице. И хотя он сбежал с места преступления, позже сам сдался и был задержан полицией. Парню прочат за содеянное самое строгое наказание, а руководство Нацгвардии ожидают проверки.

Все подробности ЧП на Южмаше, данные о стрелке и его жертвах – в материале "Телеграфа".

Расстрел военных на Южмаше: как развивались события

Около 3:40 утра 27 января на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Национальной гвардии Украины 20-летний Артемий Рябчук во время выдачи оружия открыл стрельбу из автомата и расстрелял сослуживцев, находившихся рядом. Жертвами стали пять человек: четыре нацгвардейца и одна гражданская женщина умерли на месте. Еще столько же – ранены, находятся в больницах. Всего в помещении на момент ЧП было 22 человека. Двое смогли выбраться на улицу и набрать "102" и "103".

Видео с камер наблюдения из оружейной комнаты на Южмаше показывает, как действовал нацгвардеец Артемий Рябчук. Сначала он выстрелил по двум безоружным бойцам в этом помещении. После открывает огонь за пределами оружейной. Вероятно, под удар попали солдаты, среагировавшие на звуки стрельбы. Кроме того, по нескольким бойцам солдат стрелял неоднократно, делая контрольные выстрелы. После расстрела нацгвардеец, как видно в ролике, собирает в рюкзак рожки с патронами и уходит.

Полную запись (видео 18+) можно просмотреть по ссылке.

Стрельба на Южмаше. Скриншот

После того, как Рябчук открыл огонь на заводе, он скрылся. В городе ввели полицейскую спецоперацию.

Ночью, по данным Телеграм-канала Pavlovskynews, Рябчука видели неподалеку завода. На кадрах видно, что парень, похожий на военнослужащего, ловит "попутку".

Около 9:30 полиции удалось задержать беглеца по ул. Крайней в г. Подгородное Днепропетровской области.

В полиции отметили, что после оглашения Рябчука в розыск получили больше десяти сообщений о подозрительных личностях. Отработка одного из таких вызов и привела к задержанию стрелка.

Оказалось, что правоохранителям он сдался сам. Как сообщили в Госбюро расследований, солдат попросил случайную прохожую позвонить правоохранителям и выдать данные о его местоположении.

Задержание Артема Рябчука

Полиция задержала стрелка

Солдат был задержан с оружием

Расследует дело о расстреле на Южмаше ГБР и военная прокуратура.

Позже появилось видео, где Артем Рябчук описывает, как устроил стрельбу на Южмаше и выбирался в город.

Что известно об Артеме Рябчуке, который убил нагвардейцев на Южмаше

По данным "Телеграфа", 20-летний Артемий Рябчук родом из города Измаил Одесской области. Окончил местный аграрно-технический колледж. На службе он всего три месяца: Рябчука призвали на срочную службу 21 октября 2021 года. Парень имеет среднее телосложение, короткие волосы черного цвета и карие глаза, а его рост – 194 сантиметра. Отличительных примет на теле у него нет, как и татуировок.

Как рассказали в Нацгвардии, передает ТСН, Рябчук был задействован в охране "Южмаша". В ведомстве заверили, что отклонений какого-либо плана у солдата не было. Кроме того, Рябчук не был среди военных, с которыми работают психологи.

Артемий Рябчук

По словам односельчан родителей нацгвардейца Артема Рябчука, сообщает "Обозреватель", парень остался без отца где-то 5-6 лет назад. Тот долго болел и скончался. В селе Броска Измаильского района журналистам сообщили, что семья солдата была верующей: "что–то вроде пятидесятников". Взрослые не поддерживали тесные отношения с соседями, а в доме семьи солдата не было телевизора и радио. Мол, такие запреты предполагает их вера.

У Артема есть старшая 28-летняя сестра Юля. По данным СМИ, она проживает в России. О работе 54-летней матери солдата данных нет.

О самом парне в селе отзываются по-доброму. Говорят, что он всегда был очень спокойным, хотя и не очень общительным. К примеру, неподалеку его дома есть горка, где дети зимой собираются на "покатушки". Артем же, по словам сельских жителей, никогда не присоединился к сверстникам и кататься не выходил.

Что толкнуло Артема Рябчука на расстрел караула

О причинах произошедшего в полиции пока что не говорят. ЧП бурно обсуждают в сети, и многие пользователи предполагают, что виной могла стать "дедовщина", раз психологическое состояние солдата в норме.

О подобном пишет на своей странице в Фейсбук народная депутатка от "Слуги народа" Юлия Яцык, отмечая, что вероятная причина – неуставные отношения. По словам нардепа, пару месяцев назад Рябчук сообщил о драке между солдатами руководству. После чего, вероятно, его посчитали "стукачем". Возможно, имели место издевательства над нацгвардейцем.

"Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", — говорится в сообщении Яцык.

Пост Юлии Яцык

Что известно о жертвах, расстрелянных Рябчуком

Имена погибших в результате действий солдата Артема Рябчука опубликованы на сайте Национальной гвардии Украины:

старший лейтенант Буганов Александр, 1987 года рождения,

младший сержант Драган Александр, 1997, Днепр,

старший солдат Левковский Артем, 2000, Херсонская область,

солдат Черник Леонид, 2002, Херсонская область,

контроллер КПП Лебединец Вера, 1986.

Добавим, что данные о жертвах и их фото (18+) можно увидеть в Телеграм-канале Telegraf black.

Экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что среди жертв Рябчука – 22-летняя военнослужащую, получившая три огнестрельных ранения в колено, плечо и живот. Девушка потеряла много крови, медики борятся за ее жизнь в больнице Мечникова.

В тяжелом состоянии военнослужащий с ранением брюшной полости. Еще один сослуживец в тяжелом состоянии госпитализирован в 16 городскую больницу с ранами бедра и плеча.

Состояние двоих из раненых, по словам Геращенко, медики оценивают неопасным.

Реакция на расстрел нацгвардейцев в Днепре

О трагедии публично высказался министр внутренних дел Денис Монастырский. Он обещает, что Рябчук понесет самую строгую ответственность, предусмотренную законом. В МВД после жуткого инцидента создадут комиссию, которая займется выяснением мотивов солдата-стрелка. Его состояние здоровья, в том числе психическое, детально исследуют. Монастрыский не отрицает, что после случившегося произойдет ряд увольнений.

Так, Госбюро расследований уже открыло криминальное производство касательно служебной халатности руководства Нацгвардии.

На резонансное событие отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Гарант высказал сочувствие близким погибших. Президент ожидает, что правоохранители будут информировать общество о расследовании этого преступления. Зеленский так же считает, что после такой трагедии нужны "кадровые выводы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно об одном из погибших в результате стрельбы Артема Рябчука на Южмаше в Днепре. Александр Драган, сослуживец Артема, в соцсети шутил и незадолго до своей смерти поделился видео.