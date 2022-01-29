Суд погодився на запрошений нацгвардійцем Рябчуком запобіжний захід: думки українців розділилися

Рябчука відправили до СІЗО без права внесення застави.

Від рук нацгвардійця Артемія Рябчука постраждали 10 людей — п’ятьох він убив, ще стільки ж — поранив з автомата на дніпровському заводі "Південмаш".

У слідчому ізоляторі він перебуватиме мінімум 60 діб (до 27 березня) — такий запобіжний захід обрав суд у Дніпрі, згідно з трансляцією засідання. Право внести заставу не передбачено.

Зазначимо, що у СІЗО підозрюваний попросився сам, прокуратура вимагала утримувати Рябчука на гауптвахті.

Адвокат Рябчука сказав, що його підзахисний не хоче повертатися до місця знущань. На початку засідання Рябчук вибачився перед постраждалими від його рук і визнав свою провину в розстрілі товаришів по службі та цивільної особи.

У мережі відреагували по-різному. Частину людей захищає Артемія, вважаючи, що покарання мають нести командири, які допустили дідівщину, яка нібито мала місце у частині.

Інша частина — що Рябчука мають покарати максимально за відібрані життя.

Деякі коментатори зазначили, що гауптвахта (аналог СІЗО у військовому устрої — місце виконання покарання для військовослужбовців, засуджених до арешту, а також утримання ув’язнених та затриманих військових) було б для Рябчука небезпечним.

Трагедія сталася 27 січня — нацгвардієць з автомата з невідомої причини розстріляв десятьох людей. Як писав "Телеграф", того ж дня Рябчука затримали. Він розповів про те, що зазнавав принижень через своє повідомлення про бійку.