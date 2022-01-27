"В детстве он ударил меня молотком": односельчанка Артема Рябчука, расстрелявшего солдат в Днепре

В детские годы Артему Рябчуку не удавалось ладить с детьми, говорят в его родном селе

Солдат-срочник Нацгвардии Украины, убивший пятерых на Южмаше в Днепре 27 января, в детстве не находил контакта со сверстниками и мог вести себя по отношению к ним весьма агрессивно. Об этом односельчанка Артема Рябчука рассказала "Телеграфу" на условиях анонимности.

По ее словам, с Артемом, который родом из села Броска Измаильского района Одесской области, ей довелось общаться в дошкольный период и во время младших классов.

"Артема Рябчука я знаю с детства, с его 5-6-летия. Иногда гуляли вместе, так как жили неподалеку. Он часто был отторжен ото всех. Его постоянно кто-то дразнил, по-детски, за всякие пустяки, и он агрессивно на это реагировал", — рассказала девушка.

Наша собеседница рассказала, что в детстве Артем мог вести довольно агрессивно, в том числе, применяя к своим сверстникам силу.

"Лично меня в детстве он ударил молотком по позвоночнику, знакомую – за волосы таскал, возможно, поэтому с ним мало кто общался, так как он не шёл на контакт, а просто дико реагировал на своих сверстников", — утверждает односельчанка Артема.

Кроме того, она добавила, что в школе у мальчика так же возникли проблемы с дисциплиной.

"Насколько я помню, то и с первого класса его выгнали за плохое поведение, и он остался на второй год", — отметила собеседница.

Также наша собеседница отметила, что отец Артема умер несколько лет назад. Касательно старшей сестры Артема ходили слухи, что та пропала без вести. Однако в СМИ появились данные, что Юлия проживает в России.

По словам односельчанки Артема, его семья верующая.

"Матушка его на велосипеде всю жизнь ездит: и в платочке, и в юбке", — добавила девушка.

Наша собеседница предполагает, что Артем мог решиться на ужасные действия из-за накопленных обид.

"Просто накопилось у человека много обиды на всех, и, видимо, таким образом он думал, что ему легче станет", — сказала односельчанка Артема.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 января около 4 утра на Южмаше в Днепре солдат открыл стрельбу по сослуживцам. Жертвами 20-летнего Артема Рябчука стали пятеро, еще столько же человек оказались с ранениями и травмами в больницу. Одна из пострадавших, 22-летняя Жанна, потеряла очень много крови и находится в критическом состоянии в больнице.

Мотивами стрелка к преступлению, как заявила народная депутатка Юлия Яцык, могли стать проблемы в коллективе, а точнее – неуставные отношения. Якобы над Артемом издевались и он решил "отомстить".