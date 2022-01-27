Потеряла литры крови: в Днепре спасают молодую женщину, подстреленную солдатом

Четверых пострадавших от стрельбы в Днепре доставили в больницу Мечникова, а еще одного — в 16-ю горбольницу.

Врачи рассказали о состоянии 22-летней Жанны Шаровой, которая получила тяжелые ранения после стрельбы, устроенной служащим Нацгвардии Артемием Рябчуком в Днепре.

Как сообщил "Информатору" главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко, она получила три пули, одна из которых прошила ее насквозь, пробив кишечник, сломав позвонок и задев печень.

"Мы уже закончили операцию, состояние критическое", — сказал он.

По его словам, около 3 литров крови попало девушке в брюшную полость, что является серьезной кровопотерей.

В настоящее время она находится на ИВЛ, а врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Ожидается, что в скором времени в больницу приедут полицейски для сдачи крови, которая девушке очень сильно нужна.

Рыженко рассказал, что перед операцией она успела рассказать, что не ожидала начала стрельбы и помнит, что упала после того, как услышала выстрелы.

Пострадавших от стрельбы в Днепре доставили в больницу Мечникова

Как сообщалось ранее, стрельба произошла в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. 21-летний Рябчук вошел в помещение, где находилось около 20 военнослужащих и открыл огонь. Пять человек погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

После этого злоумышленнику удалось скрыться, но вскоре он был задержан в селе Подгорном.

Предварительно считается, что пару месяцев назад он предупредил драку между двумя сослуживцами и доложил об этом руководству, которое, впрочем, никак на это не отреагировало. Сам же Рябчук после этого неоднократно сталкивался с буллингом, что и стало причиной того, чтобы взять в руки оружие.

Задержанный не раскаивается в содеянном и считает, что поступил правильно.