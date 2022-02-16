Боксер из Горловки с криминальными связями: "Телеграф" узнал, кто поджег генконсульство РФ во Львове

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Автор
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Провокация против Генконсульства РФ во Львое была организована пророссийским криминалом Новость обновлена 16 февраля 2022, 16:40
Провокация против Генконсульства РФ во Львое была организована пророссийским криминалом

"Телеграф" выяснил какие силы стояли за поджогом Генкосульства РФ во Львове 24 декабря

Ночью 24 декабря в ограду Генерального консульства РФ во Львове полетел "коктейль Молотова", вызвавший небольшой пожар. Уже 29 декабря министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о задержании "метателя", а 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что задержанный приехал из оккупированной Горловки и не состоит ни в каких общественных организациях.

Как удалось выяснить "Телеграфу", задержанный на самом деле может быть связан с пророссийским криминалом, который вероятнее всего и выступил заказчиком "атаки", имевшей целью провокацию.

Горловский боксер

Как сообщили "Телеграфу" источники в правоохранительных органах, задержанным является горловчанин Артем Тарасенко. Молодой человек выехал из оккупированной Горловки и поселился в одном из городов-спутников Киева.

С друзьями любил посещать развлекательные заведения столицы, что обходилось недешево, хотя больших денег у молодого человека не было.

С друзьями в развелкательных заведениях Киева
С друзьями в развелкательных заведениях Киева
Еще один веселый вечер
Еще один веселый вечер

Тем не менее, когда 26 декабря Артем Тарасенко был задержан сотрудниками Нацполиции, в автомобиле "Ford Fusion" были обнаружены 64 купюры по 100 долларов. Источники "Телеграфа" предполагают, что эти деньги могли быть платой за бросок в ограду Генконсульства РФ. Допускается, что всего за эту провокацию молодой человек мог получить до 10 тысяч долларов.

Что нашли в авто у Артема Тарасенко
Что нашли в авто у Артема Тарасенко

О том, что случившееся необходимо трактовать как провокацию, заявил еще Денис Монастырский, не уточнив почему именно в ведомстве так считают.

Заказчик поджога – пророссийский криминал Горловки?

Дело в том, что задержанный Артем Тарасенко в родной Горловке занимался боксом в боксерском клубе "Ринг", располагающемся в местном ПТУ №109.

В качестве воспитанника "Ринга" он даже был отмечен Федераций бокса Донецкой области в 2013 году. Тогда, 28 декабря в коктейль-холле "Зефир" Тарасенко оказался в числе награжденных подарками представителями Донецкой областной федерации бокса и Федерации бокса Горловки.

Среди почетных гостей местный сайт называл вице-президента Объединенной Федерации бокса Донецкой области и города Горловки Армена Саркисяна, который по данным СМИ, является криминальным авторитетом и "смотрящим" за городом по прозвищу Армен Горловский. Он же является владельцем "Зефира", и, очевидно, инициатором награждения спортсменов.

Армен Саркисян
Армен Саркисян

"Источник сообщил, что Армен проживает на Аргентине (микрорайон в Горловке – авт.). Поддерживает связь с Батурой (Александр Батурин, криминальный авторитет из Енакиево, приближенный к экс-нардепу Украины от ПР Юрия Иванющенко, он же "Юра Енакиевский" — авт.). Вокруг себя собрал бригаду примерно из 16 человек. У них есть офис. У Армена есть пистолет, какой системы – не знает", — гласит оперативное сообщение МВД от августа 2000 года.

Как утверждал в 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков, во время Евромайдана Армен Саркисян поддержал Антимайдан и снабжал его "титушками" из числа подопечных ему боксеров из Горловки.

Кстати именно его человеком числится горловчанин Юрий Крысин, по прозвищу "Шкаф", подозреваемый в убийстве во время Майдана журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия. Сам Крысин летом 2021 года получил 8 лет лишения свободы по делу об организации похищения активистов Майдана и пытках 21 января 2014 года.

В 2018 году Арсен Аваков даже заявил, что Армен Саркисян задержан во Франции, однако вскоре выяснилось, что речь шла просто о его тезке, сам же "авторитетный бизнесмен" заявил "Левому берегу", что в Европу не ездит. Собственно никуда кроме РФ "авторитетный бизнесмен" поехать не может, поскольку находится в розыске.

Как предполагают источники "Телеграфа" в правоохранительных структурах, именно люди из окружения Армена Саркисяна могли "подрядить" Артема Тарасенко на перфоманс с поджогом забора Генкосульства РФ во Львове. Эта провокация позволила МИД РФ назвать случившееся "терактом".

Горловская ОПГ в Украине

Вообще же, если верить СМИ, люди Армена Саркисяна периодически "отмечаются" на территории Украины. Так, в 2020 году правоохранители инсценировали расстрел авто горловчанина Александра Мазура, якобы занимавшегося в родном городе игровыми автоматами и сбытом трамадола.

"В компьютерном клубе по улице Пушкинская группа из 5 человек занимается сбытом трамадола. Трамадол они получают от членов ОПГ А. Батурина – Мазура и Бурцева, которые контролируют сбыт трамадола в Центрально-городском районе г. Горловка", — гласит сообщение из справки МВД об организованной преступности Донбасса, "слитой" в Интернет.

Оперсообщение о деятельности Мазура 15 лет назад
Оперсообщение о деятельности Мазура 15 лет назад

Как писал сайт "Детектив-инфо", Мазур также входил в окружение Александра Батурина и Армена Саркисяна, однако в 2014 году их дороги разошлись, и Мазур поддержал батальон "Азов", вошел в окружение "вора в законе" Георгия Лобжанидзе, он же "Куцу".

За это "предательство" Александра Мазура якобы и хотели устранить в 2020 году, суд над организаторами покушения начался в Киеве только в октябре прошлого года.

Кстати фамилия Мазура вновь всплыла в прессе в апреле 2021 года. По данным издания "Вести", именно он якобы контролирует поставки наркотиков в Лукьяновское СИЗО Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о криминальной обстановке в Ивано-Франковске, где на днях прямо в кресле стоматолога расстреляли местного авторитета Игоря Дутку по прозвищу "Сухой".

Теги:
#Львов #Криминал #Провокация #Горловка #Консульство РФ
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