Укр

Генконсульство РФ во Львове пытался поджечь житель Донбасса - СНБО

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Генконсульство России
Генконсульство России

В СНБО рассказали, кто бросил "коктейль Молотова" в здание российского консульства.

В Совете национальной безопасности и обороны хоть и заверили, что Россия не станет начинать полномасштабное вторжение в Украину в ближайшие месяцы, но будет продолжать попытки расшатать ситуацию внутри страны и совершать разные провокации. В частности там вспомнили о том, как 24 декабря неизвестный бросил в российское генконсульство во Львове бутылку с легковоспламеняемой жидкостью.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в четверг.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ", — сказал он.

Данилов отметил, что этот мужчина не является местным жителем и не состоит ни в одной из общественных организаций. Мало того, он отметил, что хулиганом является выходец из временно оккупированной Горловки.

Мужчина уже был задержан спецслужбами, он аргументировал свой поступок личными мотивами.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 декабря неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение здания генерального консульства России во Львове. В результате происшествия никто не пострадал

29 декабря глава МВД Денис Монастырский заявил, что нападавший был задержан. Случившееся министр назвал провокацией.

Напомним, СНБО накануне расширил санкции против "каналов Медведчука". Теперь помимо закрытых в начале года каналов "112 Украина", "NewsOne" и "ZiK" там теперь находятся и "Перший незалежний" с UkrLive.

Теги:
#Россия #Львов #СНБО #Алексей Данилов
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