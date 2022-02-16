Боксер із Горлівки із кримінальними зв’язками: "Телеграф" дізнався, хто підпалив генконсульство РФ у Львові

"Телеграф" з’ясував, які сили стояли за підпалом Генкосульства РФ у Львові 24 грудня

Вночі 24 грудня на огорожу Генерального консульства РФ у Львові полетів "коктейль Молотова", який спричинив невелику пожежу. Вже 29 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про затримання "метателя", а 30 грудня секретар РНБО Олексій Данилов уточнив, що затриманий приїхав з окупованої Горлівки і не перебуває у жодній з громадських організаціях.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу ", затриманий насправді може бути пов’язаний із проросійським криміналом, який найімовірніше і виступив замовником "атаки", що мала на меті провокацію.

Горлівський боксер

Як повідомили "Телеграфу" джерела у правоохоронних органах, затриманим є горлівчанин Артем Тарасенко. Молодий чоловік виїхав із окупованої Горлівки та оселився в одному з міст-супутників Києва.

З друзями він любив відвідувати розважальні заклади столиці, що обходилося недешево, хоча великих грошей молодик не мав.

З друзями у розважальних закладах Києва

Ще один веселий вечір

Проте, коли 26 грудня Артема Тарасенка було затримано співробітниками Нацполіції, в автомобілі "Ford Fusion" були виявлені 64 купюри по 100 доларів. Джерела "Телеграфа" припускають, що ці гроші могли бути платою за "метання" на огорожу Генконсульства РФ "коктейлю Молотова". Допускається, що всього за цю провокацію молодик міг отримати до 10 тисяч доларів.

Що знайшли в авто у Артема Тарасенка

Про те, що відбулася саме провокація, заявив ще Денис Монастирський, не уточнивши чому саме у відомстві так вважають.

Замовник підпалу – проросійський кримінал Горлівки?

Справа в тому, що затриманий Артем Тарасенко в рідній Горлівці займався боксом у боксерському клубі "Рінг", який розташований у місцевому ПТУ №109.

Як вихованець "Рінга" він навіть був відзначений Федераціями боксу Донецької області у 2013 році. Тоді, 28 грудня у коктейль-холі "Зефір" Тарасенко опинився серед нагороджених подарунками представниками Донецької обласної федерації боксу та Федерації боксу Горлівки.

Серед почесних гостей місцевий сайт називав віце-президента Об’єднаної Федерації боксу Донецької області та міста Горлівки Армена Саркісяна, який, за даними ЗМІ,є кримінальним авторитетом і так званим "смотрящим" за містом на прізвисько Армен Горловський. Він є власником "Зефіра", і, очевидно, був ініціатором нагородження спортсменів.

Армен Саркісян

"Джерело повідомило, що Армен проживає на Аргентині (мікрорайон у Горлівці – авт.). Підтримує зв’язок із Батурою (Олександр Батурін, кримінальний авторитет з Єнакієвого, наближений до екс-нардепа України від ПР Юрія Іванющенка, він же "Юра Єнакіївський" — авт .). Навколо себе зібрав бригаду приблизно з 16 осіб. У них є офіс. У Армена є пістолет, якої системи — не знає", — говорить оперативне повідомлення МВС від серпня 2000 року.

Як стверджував у 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час Євромайдану Армен Саркісян підтримав Антимайдан та постачав "тітушок" з числа підопічних йому боксерів із Горлівки.

До речі, саме його людиною вважається горлівчанин Юрій Крисін, на прізвисько "Шафа", підозрюваний у вбивстві під час Майдану журналіста "Вестей" В’ячеслава Веремія. Сам Крисін влітку 2021 року отримав 8 років позбавлення волі у справі про організацію викрадення активістів Майдану та тортури 21 січня 2014 року.

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У 2018 році Арсен Аваков навіть заявив, що Армена Саркісяна затримано у Франції, проте незабаром з’ясувалося, що йшлося просто про його тезку, сам же "авторитетний бізнесмен" заявив "Лівому березі", що в Європу не їздить. Власне нікуди, крім РФ, "авторитетний бізнесмен" поїхати не може, оскільки перебуває в розшуку.

Як припускають джерела "Телеграфа" у правоохоронних структурах, саме люди з оточення Армена Саркісяна могли "підрядити" Артема Тарасенка на перфоманс із підпалом забору Генкосульства РФ у Львові. Ця провокація дозволила МЗС РФ назвати те, що сталося "терактом".

Горлівська ОЗУ в Україні

Загалом, якщо вірити ЗМІ, люди Армена Саркісяна періодично "відзначаються" на території України. Так, у 2020 році правоохоронці інсценували розстріл авто горлівчанина Олександра Мазура, який нібито займався в рідному місті ігровими автоматами та збутом трамадолу.

"У комп’ютерному клубі по вулиці Пушкінська група з 5 осіб займається збутом трамадолу. Трамадол вони отримують від членів ОЗУ О. Батуріна – Мазура та Бурцева, які контролюють збут трамадолу у Центрально-міському районі м. Горлівка", — говориться у повідомленні з довідки МВС про організовану злочинність Донбасу, "злитої" до Інтернету.

Оперповідомлення про діяльність Мазура 15 років тому

Як писав сайт "Детектив-інфо", Мазур також входив в оточення Олександра Батуріна та Армена Саркісяна, однак у 2014 році їх дороги розійшлися, і Мазур підтримав батальйон "Азов", увійшовши до оточення "злодія в законі" Георгія Лобжанідзе, він же " Куцу".

За цю "зраду" Олександра Мазура нібито й хотіли усунути у 2020 році, суд над організаторами замаху розпочався у Києві лише у жовтні минулого року.

До речі, прізвище Мазура знову спливло в пресі у квітні 2021 року. За даними видання "Вести", саме він нібито контролює постачання наркотиків до Лук’янівського СІЗО Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про кримінальну обстановку в Івано-Франківську, де днями прямо у кріслі стоматолога розстріляли місцевого авторитета Ігоря Дутку на прізвисько "Сухий".