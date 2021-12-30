Генконсульство РФ у Львові намагався підпалити мешканець Донбасу — РНБО

У РНБО розповіли, хто покинув "коктейль Молотова" у будівлю російського консульства.

У Раді національної безпеки та оборони хоч і запевнили, що Росія не розпочинатиме повномасштабне вторгнення в Україну найближчими місяцями, але продовжуватиме спроби розхитати ситуацію всередині країни та здійснювати різні провокації. Зокрема, там згадали про те, як 24 грудня невідомий кинув у російське генконсульство у Львові пляшку з легкозаймистою рідиною.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу у четвер.

"У Львові сталася певна подія, коли суміш кидали у бік установи, яка має відношення до РФ", — сказав він.

Данилов зазначив, що цей чоловік не є місцевим мешканцем і не перебуває в жодній із громадських організацій. Мало того, він зазначив, що хуліганом є виходець із тимчасово окупованої Горлівки.

Чоловіка вже затримали спецслужби, він аргументував свій вчинок особистими мотивами.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 24 грудня невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в огорожу будівлі генерального консульства Росії у Львові. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав

29 грудня глава МВС Денис Монастирський заявив, що нападника було затримано. Те, що сталося, міністр назвав провокацією.

Нагадаємо, РНБО напередодні розширила санкції проти "каналів Медведчука". Тепер крім закритих на початку року каналів "112 Україна", "NewsOne" та "ZiK" там тепер знаходяться і "Перший незалежний" з UkrLive.