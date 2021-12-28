Санкції проти Медведчука розширилися на нові канали та компанії: деталі

Заборона мовлення торкнеться і щодо нового телеканалу "Перший незалежний"

В Україні почав діяти ще один пакет санкцій, пов’язаний із бізнесом та діяльністю нардепа Віктора Медведчука. Тепер обмеження стосуватимуться низки медіакомпаній, а також новоствореного телеканалу "Перший незалежний".

Це стало відомо у вівторок, 28 грудня, із відповідного указу Президента України.

Санкції Ради нацбезпеки та оборони торкнуться одразу трьох великих фірм. Під заборону потрапить робота:

медахолдингу "Новини";

"Телепростір";

"Тайм Медіа".

У владі саме цих компаній зараз перебувають заборонені в Україні телеканали "112 Україна", "NewsOne" та "ZiK". Також фірми забезпечували функціонування телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, куди перебралася значна частина журналістів із раніше згаданих медіа.

Зазначимо, що активи компаній заблоковані на наступні п"ять років. Також вони більше не мають можливості використовувати радіочастоти для мовлення в Україні.

У ЗМІ цей бізнес опосередковано пов’язують із головою "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком — через його найближчих соратників Тараса Козака та Нестора Шуфрича.

МЗС України вже зобов’язали попередити західних партнерів та інші держави про набуття чинності санкційного пакету.

Нагадаємо, що перші санкції щодо Медведчука було запроваджено РНБО ще на початку 2021 року. Тоді ж було накладено заборону мовлення одразу трьох каналів, чию діяльність назвали проросійською.

У жовтні Віктору Медведчуку вручили підозру в держзраді, що стосується "вугільної справи". За кілька місяців із цього ж питання захотіли допитати і п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також "Телеграф" писав, що на початку грудня Зеленський підписав указ, яким було запроваджено санкції проти компаній, пов’язаних із "літаками Медведчука". Перед цим одне з таких суден просто не пустили до України.

Слід зазначити, що перебування під санкціями та домашнім арештом не заважає представнику "ОПЗЖ" цілком розкішно жити у величезному будинку.