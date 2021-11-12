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Літак Медведчука не пустили до України: подробиці

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Повітряний транспортний засіб намагався пролетіти до Росії
Повітряний транспортний засіб намагався пролетіти до Росії

Щоб його не впізнали, на літаку змінили бортовий номер

Нардеп Віктор Медведчук, якого в Україні підозрюють у державній зраді, намагався вивести заблокований санкціями літак до Росії через повітряний простір України.

СБУ запобігла цій спробі, повідомляє прес-служба відомства 12 листопада.

Зазначається, що щоб уникнути санкцій, на літаку змінили бортовий номер, з Т7BRG на T7GIV, після чого спробували пролетіти з ЄС до Росії через повітряний простір України.

Але СБУ та Украерорух заблокували транзитний переліт.

Нагадаємо, раніше СБУ інформувала, що Медведчук намагався вивести літаки з-під санкцій ще й за допомогою зміни кінцевого власника та обслуговуючих компаній.

Як повідомляв "Телеграф", Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку оголосили про підозру у держзраді 11 травня цього року.

Санкції проти них запровадили ще на початку року, і під них, зокрема, потрапили п’ять літаків Медведчука, чотири з яких на той момент перебували за кордоном, а один в Україні.

Теги:
#СБУ #Санкції #Літак #Літаки #Повітряний простір #Віктор Медведчук
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