Укр

Самолет Медведчука не пустили в Украину: подробности

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Воздушное транспортное средство пыталось пролететь в Россию Новость обновлена 12 ноября 2021, 13:48
Воздушное транспортное средство пыталось пролететь в Россию

Чтобы его не узнали, на самолете сменили бортовой номер

Нардеп Виктор Медведчук, которого в Украине подозревают в государственной измене, пытался вывести заблокированный санкциями самолет в Россию через воздушное пространство Украины.

СБУ пресекла эту попытку, сообщает пресс-служба ведомства 12 ноября.

Отмечается, что чтобы избежать санкций, на самолете поменяли бортовой номер, — с Т7BRG на T7GIV, — после чего попытались пролететь из ЕС в Россию через воздушное пространство Украины.

Но СБУ и Украэрорух заблокировали транзитный перелет.

Напомним, ранее СБУ информировала, что Медведчук пытался вывести самолеты из-под санкций еще и посредством смены конечного владельца и обслуживающих компаний.

Как сообщал "Телеграф", Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене 11 мая этого года.

Санкции против них ввели еще в начале года, и под них в частности попали пять самолетов Медведчука, четыре из которых на тот момент находились за границей, а один в Украине.

Теги:
#СБУ #Санкции #Самолет #Самолеты #Воздушное пространство #Виктор Медведчук
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