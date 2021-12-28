Санкции против Медведчука расширились на новые каналы и компании: детали

Запрет вещания коснется и относительно нового телеканала "Перший незалежний"

В Украине начал действовать еще один пакет санкций, связанный с бизнесом и деятельностью нардепа Виктора Медведчука. Теперь ограничения коснутся ряда медиакомпаний, а также новосозданного телеканала "Перший незалежний".

Это стало известно во вторник, 28 декабря, из соответствующего указа Президента Украины.

Санкции Совета нацбезопасности и обороны затронут сразу три крупных фирмы. Под запрет попадет работа:

медахолдинга "Новости";

"Телепространство";

"Тайм Медиа".

Во власти именно этих компаний на данный момент пребывают запрещенные в Украине телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZiK". Также фирмы обеспечивали функционирование телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive, куда перебралась значительная часть журналистов с ранее упомянутых медиа.

Отметим, что активы компаний заблокированы на следующие пять лет. Также у них больше нет возможности использовать радиочастоты для вещания в Украине.

В СМИ этот бизнес косвенно связывают с главой "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком — через его ближайших соратников Тараса Козака и Нестора Шуфрича.

МИД Украины уже обязали предупредить западных партнеров и другие государства о введении в действия санкционного пакета.

Напомним, что первые санкции относительно Медведчука были введены СНБО еще в начале 2021 года. Тогда же был наложен запрет на вещание сразу трех каналов, чью деятельность назвали пророссийской.

В октябре Виктору Медведчуку вручили подозрение в госизмене касательного "угольного дела". Через несколько месяцев по этому же делу захотели допросить и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также "Телеграф" писал, что в начале декабря Зеленский подписал указ, которым были введены санкции против компаний, связанных с "самолетами Медведчука". Перед этим одно из таких суден просто не пустили в Украину.

Следует отметить, что пребывание под санкциями и домашним арестом не мешает представителю "ОПЗЖ" вполне роскошно жить в огромном доме.