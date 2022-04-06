"Смотрящий" від злодіїв або самозванець: хто обмочив штани під час затримання СБУ у Павлограді

"Грозний" дивлячий міста був наляканий бійцями СБУ до конфузу

Неабиякий ажіотаж 6 квітня наробило відео затримання у місті Павлограді Дніпропетровської області групи кримінальних авторитетів, яке за даними СБУ тероризувало громадян та загрожувало бійцям територіальної оборони міста.

Відео затримання викликало чималий резонанс через жорсткість, виявлену бійцями СБУ, а також курйоз, що трапився з одним із затриманих – він намочив джинси. А саме затримання, за даними місцевих телеграм-каналів, сталося ще 26 березня.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook підтвердив факт затримання, заявивши, що тим хто обмочив штани є такий собі "Малеля", який є "смотрящим" від "авторитету" Наріка та "злодія-апельсина" Умки, що втік з Дніпра 25 лютого.

У соціальній мережі Facebook є профіль на ім’я Артура Матраницького, яким очевидно і є "Малеля", що так несподіванно отримав гучну славу.

."Циган", "Чеба", Джаббарови та інші: кримінальні "розклади" Павлограда

Як повідомлялося на Facebook-сторінці "Павлоград кримінальний", у 2018 році кримінальний світ міста контролювався ОЗУ "Цигани", на чолі якої нібито стояв відомий боксер, уродженець міста Руслан Оглу.

Останній тоді був уже президентом Житомирської обласної федерації боксу, проте нібито контролював кримінальний світ Павлограда, представлений низкою груп, такими як ОЗУ Олександра Чебатаревського на прізвисько "Чеба", етнічна ОЗУ братів Джаббарових та інші.

Кримінал у місті займався рекетом, торгівлею наркотиками, розбійними нападами, грабежами, крадіжками, незаконним видобутком вугілля, створенням шахрайських кол-центрів.

Однак у 2020 році ситуація змінилася – у вересні Руслан Оглу помер у Німеччині, а у грудні було затримано ОЗУ "Чеби".

Ще раніше, у 2019 році, один із братів Джаббарових – Парвіз, мав проблеми з судом через побиття ним дизайнера павлоградської газети та крадіжки, правда чи отримав він у результаті тюремний термін – невідомо.

Цікаво, що приблизно в цей час — у грудні 2020 року, Телеграм-канал "Павлодарські аферисти" вперше повідомив про такого собі авторитета Артура на прізвисько "Малеле", як про "смотрящего" за Павлоградом, додавши, що він провів більшу частину життя за ґратами, відноситься до злочинців "старої хвилі" і боротиметься за владу над містом.

Малеля незабаром після виходу на свободу Джерело — ТГ-канал "Павлоградські аферисти"

"Смотрящим" Павлограда з 2013 року, на той момент називали такого собі Андрія Драганова на прізвисько "Дрон", який користувався заступництвом померлого у вересні того ж року Руслана Огли. Проте незабаром його місце зайняв Артур Матраницький, що співпало з розгромом ОЗУ Олександра Чебатаревського на прізвисько "Чеба" менш ніж через 2 тижні.

За версією видання Детектив-інфо "Малеля"-Матраницький може бути членом ОЗУ Джаббарових або їхнім "дахом" у Павлограді.

На користь цього говорить і той факт, що одним із затриманих за даними Телеграм-каналу "Очко диявола" є Хамаля, якого той же "Павлоград кримінальний" називає одним з наближених до братів Джаббаровим, ним нібито є такий собі Руслан Мунтанов.

Людина Наріка та Умки?

За версією мера Дніпра Бориса Філатова "Малеля" є людиною дніпровського "авторитетного бізнесмена" Олександра Петровського, він же "Нарік" та "злодія в законі" Сергія Олійника-"Умки".

Де зараз перебувають Олександр Петровський і Сергій Олійник – невідомо, правда, за даними журналістки Крістіни Бердинських, вони втекли закордон вже після 24 лютого. Детектив-інфо стверджує, що "Умка" на 12 березня знаходився в одному із міст Західної України.

Олександр Петровський має досить скандальну репутацію, а деякі ЗМІ вважають його нібито кримінальним авторитетом, який розпочинав ще у 90-ті роки.

"Дивиться" з поганою репутацією

Тим часом ще до війни з Росії в тій же групі "Павлоград кримінальний" було викладено фотографію "Малелі" із зазначенням, що він називає себе "дивлячим" по місту.

17 лютого стало відомо, що у "Малелі" пройшли обшуки за 6 адресами, під час яких нібито було знайдено зброю та наркотики. Причому адреси, за якими проходили обшуки, нібито належали циганам, що нагадує про ОЗУ "Циган", частиною яких є угруповання братів Джаббарових.

Водночас, поведінка Артура Матраницького-"Малелі", про яку писали ТГ-канали Павлограда, мало співвідноситься зі статусом "смотрящого" за Павлоградом.

Так, Телеграм-канал "Дніпро оперативний" 24 березня розповсюдив відео, на якому "Малеля" краде парфуми з ТРЦ "Караван" у Дніпрі. Інший Телеграм-канал повідомив, що після розповсюдження відео, за парфуми "оглядач" заплатив.

ТГ-канал "очко диявола" писав, що за парфуми після скандалу з відео крадіжки таки заплатили

Словом, не надто схоже на поведінку "смотрящего" і конфуз із намоченими під час затримання штанами явно не додасть поваги до "Малелі" у кримінальному світі.

Співробітники СБУ не лише борються з криміналом, а й продовжують затримувати зрадників України, які співпрацюють із російськими окупантами, одним із них став головний окружний прокурор Миколаєва Євген Рябий.