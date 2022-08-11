Подозреваемые в избиении тероборонца в Павлограде "авторитеты" вышли на свободу? Что известно

Все трое нападавших, по версии СБУ, на теробороновца жителя Павлограда вышли на свободу

26 марта в городе Павлограде Днепропетровской области сотрудниками СБУ жестко были задержаны трое криминальных авторитетов, которые терроризировали граждан и угрожали бойцам территориальной обороны города.

Видео задержания, появившееся 6 апреля, стало известным благодаря жесткости и конфузу, случившемуся со "смотрящим" за Павлоградом Артуром Матраницким, по кличке "Малеля".

Но, несмотря на громкие обвинения, в сети пишут, что все трое подозреваемых якобы уже на свободе.

Малеля-Матраницкийпосле освобождения Источник - ТГ-канал "Очко дьявола"

Так, в июле из заключения был освобожден Артур Матраницкий – авторитет признал себя виновным в хранении боеприпасов, во время задержания 26 марта у него с собой была боевая граната РГД-5. В рамках статьи 263 УК Украины Матраницкий получил 5 лет с испытательным сроком в 3 года, приговор был вынесен Красногвардейским районным судом Днепра 21 июля.

Что установил суд

При этом Артур Матраницкий подозревается в совершении кражи (статья 185 УК Украины): ранее он был замечен в краже духов из ТРЦ "Караван" в Днепре, за которые потом якобы заплатил – идет ли речь об этом эпизоде, неизвестно. Но судебное заседание по краже 25 июля авторитет проигнорировал, так что судья Павлоградского межрайонного суда Юрий Мельник назначил следующее заседание на 8 августа, однако состоялось ли оно, данных в судебной системе "Телеграф" не нашел.

Суд дал 5 лет условно с 3 годами испытательного срока

Также ТГ-канал "Очко дьявола" утверждает, что на свободу вышли и два других криминальных авторитета, задержанных вместе с Малелей – некие Хамаля (якобы Руслан Мунтанов) и Чуча. По данным канала, их отпустила судья областного апелляционного суда Иванченко Людмила Алексеевна.

Впрочем, "Телеграф" не смог найти в реестре судебных решений данных о подобном решении, а на сайте Апелляционного суда Днепропетровской области Иванченко Людмила Алексеевна упоминается как главный специалист отдела кадров суда.

Как сообщает же сайт "Детектив-инфо", первый сообщивший о признании Малели виновным, ему отменили подозрение в нападении на бойца территориальной обороны.

Пока же в Украине прощают нападение на бойцов ТРО, российские оккупанты готовят в Мариуполе судилище над захваченными в плен бойцами "Азова".