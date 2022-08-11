Підозрювані у побитті тероборонця у Павлограді "авторитети" вийшли на волю? Що відомо

Усі троє нападників, котрі за версією СБУ побили тероборонівця Павлограда, вийшли на волю

26 березня у місті Павлограді Дніпропетровської області співробітниками СБУ жорстко було затримано трьох кримінальних авторитетів, які тероризували громадян та погрожували бійцям територіальної оборони міста.

Відео затримання, що з’явилося 6 квітня, стало відомим завдяки жорсткості і конфузу, що трапився з "Атуртуром Матраницьким", який дивиться за Павлоградом, на прізвисько "Малеля".

Але, незважаючи на гучні звинувачення, у мережі пишуть, що всі троє підозрюваних нібито вже на волі.

Малеля-Матраницький після звільнення Джерело — ТГ-канал "Очко диявола"

Так, у липні з ув’язнення було звільнено Артура Матраницького – авторитет визнав себе винним у зберіганні боєприпасів, під час затримання 26 березня у нього з собою була бойова граната РГД-5. У рамках статті 263 КК України Матраницький отримав 5 років із випробувальним терміном у 3 роки, вирок був ухвалений Червоногвардійським районним судом Дніпра 21 липня.

Що встановив суд

При цьому Артур Матраницький підозрюється у скоєнні крадіжки (стаття 185 КК України): раніше його було помічено у крадіжці духів із ТРЦ "Караван" у Дніпрі, за які потім нібито заплатив – чи йдеться про цей епізод, невідомо. Але судове засідання щодо крадіжки 25 липня авторитет проігнорував, тож суддя Павлоградського міжрайонного суду Юрій Мельник призначив наступне засідання на 8 серпня, однак чи відбулося воно, даних у судовій системі "Телеграф" не знайшов.

Суд дав 5 років умовно із 3 роками випробувального терміну

Також ТГ-канал "Очко диявола" стверджує, що на свободу вийшли й два інші кримінальні авторитети, затримані разом з Малелей – такі собіі Хамаля (нібито Руслан Мунтанов) та Чуча. За даними каналу їх відпустила суддя обласного апеляційного суду Іванченко Людмила Олексіївна.

Втім, "Телеграф" не зміг знайти у реєстрі судових рішень даних про подібне рішення, а на сайті Апеляційного суду Дніпропетровської області Іванченко Людмила Олексіївна згадується як головний спеціаліст відділу кадрів суду.

Як повідомляє сайт "Детектив-інфо", який перший повідомив про визнання Малелі винним, йому скасували підозру в нападі на бійця територіальної оборони.

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