"Умка" и "Лаша Сван" арестованы: суд избрал меру пресечения "ворам в законе"

Дело рассматривали более 6 часов

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения для двух известных в криминальном мире так называемых воров в законе Сергея Олейника ("Умка") и Лаше Джачвлиани ("Лаша Сван"), которых задержали 27 декабря в столице.

Как проинформировал криминальный журналист Виталий Губин в своем Facebook, заседание по рассмотрению их дела длилось более шести часов с 13:00 до 19:17.

"Пока фактом является безальтернативный арест обоих фигурантов и довольно много вопросов по материалам дела", — написал он.

Журналист также отметил, что в изоляторе временного содержания и так содержится "смотрящий" над Лукьяновским СИЗО, а теперь туда приедет еще два "вора в законе".

Напомним, Сергей Олейник и Лаша Джачвлиани, по данным СМИ, были задержаны в здании Главного следственного управления Нацполиции, куда прибыли добровольно. С мая 2021 года против них расследуется дело "о распространении преступного влияния".

Как сообщал ранее "Телеграф" до 13 лет за решеткой может провести 27-летний Кирилл Островский, попавший в Лукьяновское СИЗО за смертельное ДТП, но ставший "смотрящим" в изоляторе и собравший в воровской общак около 1 миллиона долларов.