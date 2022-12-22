Скандал зі "слугою народу" Трухіним: справа відправлена до суду, що загрожує нардепу

Ексдепутат від партії "слуг народу" свою причетність дотепер не підтвердив

Обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Трухіна, якого обґрунтовано підозрюють у причетності до вчинення скандальної аварії, що трапилася влітку 2021 року на Бориспільській трасі, а також та підкупі поліцейських, вже направили до Вищого антикорупційного суду.

Таку інформацію в своєму Телеграмі у четвер, 22 грудня, повідомив пресцентр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч", — зазначається в тексті повідомлення.

Попередньо в рамках слідства було встановлено, що у серпні 2021 року народний обранець запропонував представникам патрульної поліції хабар у сумі 150 тисяч гривень для того, аби ті закрили очі на ймовірну причетність Трухіна до дорожньо-транспортної пригоди. Пізніше, 7 вересня 2022 року, політику оголосили про підозру у рамках частини 1-ї статті 369-ї (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вже 28 вересня слідство було завершено.

Також у САП зазначають, якщо провина нардепа Трухіна буде доведена, то йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу або навіть до позбавлення волі строком до 4 років.

Варто нагадати, що саме народний депутат Олександр Трухін нібито став винуватцем автопригоди, яка сталася у серпні минулого року на Бориспільській трасі, перед в'їздом до міста Києва. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тоді травми різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб, двоє з яких — діти.

Пізніше у мережі з'явився відеозапис з нагрудної камери поліцейського, на кадрах якого особисто Трухін спілкується з представником органів правопорядку та закликає їх закрити очі на те, що сталося, мовляв, "давай я тихенько в ліс піду, а потім поговорю з Монастирським *очільник МВС - ред.). Крім того, нардеп повідомив, що за кермом автівки перебував не він і пообіцяв копу потому "віддячити" за допомогу.

2 лютого нардеп Трухін був виключений зі складу партії "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексдепутат від партії "слуг" Олександр Трухін отримав від САП підозру стосовно одного з епізодів аварії, яка сталася рік тому на Бориспільській трасі.