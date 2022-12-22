Скандал со "слугой народа" Трухиным: дело отправлено в суд, что грозит нардепу

Экс-депутат от партии "слуг народа" свою причастность до сих пор не подтвердил

Обвинительный акт относительно народного депутата Александра Трухина, которого обоснованно подозревают в причастности к совершению скандальной аварии, что произошла летом 2021 года на Бориспольской трассе, а также подкупе полицейских, уже направили в Высший антикоррупционный суд.

Такую информацию в своем Телеграмме в четверг, 22 декабря, сообщил пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт об обвинении действующего народного депутата Украины (IX созыв) в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч", — отмечается в тексте сообщения.

Предварительно в рамках следствия было установлено, что в августе 2021 года народный избранник предложил представителям патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч гривен для того, чтобы те закрыли глаза на вероятную причастность Трухина к ДТП. Позже, 7 сентября 2022 года, политику объявили о подозрении в рамках части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Уже 28 сентября следствие было завершено.

Также в САП отмечают, если вина нардепа Трухина будет доказана, ему может грозить наказание в виде штрафа или даже до лишения свободы сроком до 4 лет.

Стоит напомнить, что именно народный депутат Александр Трухин якобы стал виновником происшествия, которое произошло в августе прошлого года на Бориспольской трассе перед въездом в Киев. В результате дорожно-транспортного происшествия тогда травмы разной степени тяжести получили шесть человек, двое из которых — дети.

Позже в сети появилась видеозапись из нагрудной камеры полицейского, на кадрах которой лично Трухин общается с представителем органов правопорядка и призывает их закрыть глаза на произошедшее, мол, "давай я тихонько в лес уйду, а потом поговорю с Монастырским *глава МВД – ред.). Кроме того, нардеп сообщил, что за рулем автомобиля находился не он и пообещал копу потом "отблагодарить" за помощь.

2 февраля нардеп Трухин был исключен из состава партии "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" сообщал, как экс-депутат от партии "слуг" Александр Трухин получил от САП подозрение в одном из эпизодов аварии, которое произошло год назад на Бориспольской трассе.