СБУ взялася за голову путінського Центробанку: що стало причиною

Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук

Представники Служби безпеки України обґрунтовано підозрюють голову Центробанку росії Ельвіру Набіулліну у запровадженні "рубльових зон" на окупованих українських територіях. Їй вже оголосили про підозру.

Як у понеділок, 2 січня, повідомили у пресцентрі відомства, його представники й надалі продовжують розшукувати і в подальшому карати усіх, хто причетний до розв’язання війни проти України.

Так, в рамках слідства було встановлено, що Набіулліна брала безпосередню участь у фінансуванні різних воєнних угруповань російської федерації. Голова Центробанку рф організувала запровадження так званої "рубльової зони" в окупованих українських регіонах на півдні та сході України. Для цього вона віддавала накази про відкриття так званих "філій" російського "промсвязьбанку" на базі захоплених окупантами відділень фінансових установ.

Окрім цього, саме Набіулліна робила усе можливе для сприяння так званим "адміністраціям" у блокуванні обігу національної валюти України — гривні.

Набіулліна Ельвіра

Підозрювана заборонила проведення будь-яких електронних операцій і готівкових розрахунків у гривнях на окупованих росією територіях. Ба більше, унеможливила індексацію там української валюти.

Слідчі з'ясували також, що очільниця російського Центробанку направляла рублі, котрі надходили до бюджету окупаційних "адміністрацій" на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та деяких угруповань ворога.

"На підставі доказів СБУ голові Центробанку росії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України", — йдеться в тексті публікації.

Також у СБУ зазначили, що вирішується питання про оголошення Набіулліної у міжнародний розшук.

Якщо провина фігурантки буде доведена, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або навіть довічне ув’язнення та конфіскація усього майна, що їй належить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ повідомила меру Полтави Олександру Мамаю про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ.