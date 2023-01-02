СБУ взялась за главу путинского Центробанка: что стало причиной

Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск

Представители Службы безопасности Украины обоснованно подозревают главу Центробанка россии Эльвиру Набиуллину во введении "рублевых зон" на оккупированных украинских территориях. Ей уже объявили о подозрении.

Как в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-центре ведомства, его представители продолжают разыскивать и в дальнейшем наказывать всех, кто причастен к развязыванию войны против Украины.

Так, в рамках следствия было установлено, что Набиуллина принимала непосредственное участие в финансировании разных военных группировок российской федерации. Глава Центробанка рф организовала введение так называемой "рублевой зоны" в оккупированных украинских регионах как на юге, так и на востоке Украины. Для этого она отдавала приказы об открытии так называемых "филиалов" российского "промсвязьбанка" на базе захваченных оккупантами отделений финансовых учреждений.

Кроме того, именно Набиуллина делала все возможное для содействия так называемым "администрациям" в блокировании обращения национальной валюты Украины — гривны.

Набиуллина Эльвира

Подозреваемая запретила проведение каких-либо электронных операций и наличных расчетов в гривнах на оккупированных россией территориях. Более того, сделала невозможным индексацию там украинской валюты.

Следователи выяснили также, что глава российского Центробанка направляла рубли, поступавшие в бюджет оккупационных "администраций", на финансирование нужд военно-промышленного комплекса и некоторых группировок врага.

"На основании доказательств СБУ главе Центробанка россии сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины", — говорится в тексте публикации.

Также в СБУ отметили, что решается вопрос относительно объявления Набиуллиной в международный розыск.

Если вина фигурантки будет доказана, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение и конфискация всего принадлежащего ей имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ сообщила мэру Полтавы Александру Мамаю о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ.