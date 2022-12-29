СБУ зайнялася мером одного з обласних центрів України: підозрюють, що зливав дані про ЗСУ

Олександру Мамаю інкримінують порушення статті 114-2 ККУ

Служба безпеки України повідомила меру Полтави, якого вже називали пособником терористів, про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Олександру Мамаю інкримінують порушення статті 114-2 ККУ (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), через що загрожує до 12 років позбавлення років.

Олександру Мамаю вручають підозру

"За даними слідства, він поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Мамай і раніше потрапляв у поле зору компетентних органів, коли в інтерв'ю телеканалу "Наш" висловив думку, що на Сході України йде війна не проти російських загарбників, а "брат проти брата".